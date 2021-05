Per rendersi indipendenti da gasolio e gas, incluse le evoluzioni di prezzo ed i rischi geopolitici connessi alla loro fornitura, accrescere l’efficienza energetica spendendo meno nel tempo, le soluzioni che la moderna tecnologia offre sono diverse.

Una di queste, già largamente usata in Svizzera ed ampiamente collaudata, è la pompa di calore, il cui impianto ha una vita tecnica che può superare i 20 anni. La sua energia proviene da diverse fonti, dalla terra, dall’aria o dalle acque freatiche. Tutti questi impianti trasformano l’energia ambientale in energia termica sfruttabile. Ciò che occorre è allacciare l’impianto alla rete elettrica.

Una fonte altrettanto sostenibile è rappresentata dal legno, che può essere usato in varie forme, come granulato, pellet, trucioli. Oltre a tutto l’uso del legno contribuisce spesso a sostenere le filiere produttive a livello locale. Il legno è perfettamente idoneo a produrre calore in forma ecologicamente neutra. In una caldaia a pellet vengono bruciati piccoli pezzi di legna da ardere pressati, trucioli o scarti, e la loro combustione raggiunge valori di elevata efficienza. Nella maggior parte degli impianti le griglie autopulenti richiedono inoltre pochissima manutenzione.

Nelle caldaie a ceppi la forma più classica di materiale si combina con la tecnologia avanzata grazie ai sistemi intelligenti di regolazione ed al basso assorbimento di energia elettrica. Per gli edifici di maggiori dimensioni, plurifamiliari od aziendali, è spesso previsto l’uso del legno cippato, cioè ridotto in scaglie, che costituisce un mix ottimale fra efficienza ed economicità.

Il teleriscaldamento è ormai presente in molti Comuni svizzeri ed utilizza diverse fonti, come legno, acque sotterranee, incenerimento di rifiuti. Esso consiste nella distribuzione centralizzata di acqua calda attraverso una rete a circuito chiuso costituita da tubazioni isolate ed interrate. Negli immobili allacciati, l’acqua trasportata serve per scaldare i locali e per produrre l’acqua calda che sgorga dal rubinetto.

L’energia solare, neutra in termini di emissione di CO2, utilizza collettori posizionati sul tetto dell’edificio e, già dopo pochi anni, consente un risparmio annuo sull’energia fino al 60%. La durata tecnica raggiunge i 25 anni con un impegno minimo di manutenzione.

Il solare termico è ideale, ad esempio, in combinazione con una caldaia a legna. Gli impianti solari consentono di ridurre i costi a lungo termine e di risparmiare energia. Sono efficienti e già con una piccola superficie di collettori solari (46 m2) producono energia sufficiente per soddisfare il 60–70% del fabbisogno di acqua calda di una famiglia di quattro persone. Possono alleggerire il carico delle pompe di calore e possono essere combinati con qualsiasi altro tipo di produzione di calore con energie rinnovabili. Accumulano il calore solare, risorsa inesauribile, rendono indipendenti dalle fluttuazioni dei prezzi dell’energia, non necessitano di trasporto e stoccaggio di combustibile. L’installazione dell’impianto non è complicata, dura a lungo e necessita di una manutenzione minima.

Le sette tappe del cambiamento

1) Anche in questo caso prevedere e pianificare in tempo si rivela importante, soprattutto se l’impianto di riscaldamento ha più di 10 anni e mostra i segni del tempo. Naturalmente la decisione deve coinvolgere tutte le parti interessate, quali comproprietari dell’immobile e vicini.

2) Fondamentale è avvalersi di un consulente qualificato (installatore, pianificatore od esperto energetico specializzato), nelle vicinanze, che sappia indicare la tipologia di impianto alternativo più adatto all’immobile, alle sue caratteristiche ed al suo contesto. Indicazioni si trovano sulla pagina Internet www.calorerinnovabile.ch/primaconsulenza

3) A questo punto va fatta un’accurata analisi dei costi, tenendo conto non solamente dei costi iniziali d’investimento, ma anche di quelli prevedibili per l’intero arco di vita dell’impianto, la cui durata media si può prevedere in 20 anni. Vanno considerate, in senso positivo, le sovvenzioni pubbliche al momento previste. Il programma include un calcolatore dei costi, basato sull’insieme delle spese annuali, consultabile sul sito

www.calorerinnovabile.ch/calcolatoredeicosti

4) Come per ogni altra scelta importante, è buona norma richiedere diverse offerte e confrontarle fra loro. Dopo aver individuato la soluzione con l’aiuto del consulente, si possono interpellare vari installatori di riscaldamento, considerando anche elementi essenziali come marchio di qualità e garanzia di performance.

5) Vanno quindi informate le autorità in quanto la sostituzione dell’impianto, a seconda della tecnologia e della realizzazione pratica, può richiedere una licenza da parte del Comune, che è bene contattare in ogni caso.

6) Le sovvenzioni pubbliche vanno richieste tempestivamente, prima dell’inizio dei lavori, presso il Comune ed il Cantone. Le informazioni relative sono disponibili sul sito www.leprogrammebatiments.ch/it/cantone/ticino/