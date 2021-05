Quali sono i punti da cui parte la prima consulenza nel valutare una possibile sostituzione dell’impianto di riscaldamento verso una soluzione ad energia rinnovabile?

«La prima consulenza necessita inizialmente di un sopralluogo sul posto per rendersi conto della situazione del riscaldamento. Viene preso in considerazione lo stato energetico dell’edificio e vengono infine raccolti i dati dell’impianto attuale sia per quanto riguarda la produzione sia la distribuzione del calore, oltre ai dati degli ultimi anni relativi ai consumi di combustibile e di energia elettrica».

La tecnologia del riscaldamento offre varie soluzioni alternative. Come si fa la scelta, anche in riferimento al caso concreto?

«Si stabilisce quali alternative vi siano nelle immediate vicinanze, o dove e come installare le nuove apparecchiature all’interno degli spazi esistenti, oppure sulle superfici esterne adiacenti, come il terreno circostante o il tetto (impianti solari termici). La valutazione e la proposta tengono conto della possibile reale fattibilità, che va comunque verificata in fase definitiva».

Nella scelta definitiva pesano più considerazioni di tipo tecnico o di tipo finanziario, costo iniziale elevato ma anche possibile risparmio a mediolungo termine, incentivi pubblici...?

«Le soluzioni tecniche attualmente a disposizione ed i prodotti sul mercato suscitano molto interesse e piacciono ai proprietari di immobili che prendono in considerazione la trasformazione dell’impian to. La trasformazione di un impianto comporta una serie di spese. Chiaramente vengono illustrati i vantaggi che la trasformazione comporta nel corso degli anni futuri, con un ritorno dell’investimento, anche se ciò non avviene a breve termine. Una parte di questo costo può essere ammortizzato direttamente attraverso gli incentivi pubblici che oggi vengono concessi. L’importante, secondo il mio punto di vista, è che questo tipo di intervento fatto oggi a condizioni favorevoli, visto il basso costo del denaro, gli incentivi pubblici, il mercato particolarmente concorrenziale, può fornire all’immobile un valore aggiunto senza rimandare il tutto agli anni successivi, dovendo tuttavia fare comunque un investimento per mantenere lo stato attuale dell’impianto già esistente».

Calore rinnovabile: i vantaggi di chi ha scelto

La Signora XY di Arzo, che si è affidata al Sig. Enne quale consulente, ha maturato la decisione di trasformare l’impianto di riscaldamento della sua abitazione: una scelta di cui è pienamente soddisfatta.

Come ha maturato la scelta di trasformare il suo impianto di riscaldamento ?

«Ero cosciente che prima o poi avrei dovuto affrontare il problema. Sono sempre stata sensibile al tema ecologia. La campagna di sensibilizzazione degli ul timi anni nei riguardi di fonti di energie rinnovabili e alternative mi ha portata ad interessarmi sul da farsi e ho pertanto richiesto una prima consulenza “calore rinnovabile”».

Era una «quasi necessità» legata al tempo, una sensibilità ecologica, il desiderio di un maggior comfort domestico, oppure di risparmio nel tempo ?

«Sicuramente una sensibilità ecologica e un desiderio di ammodernamento. Per quanto riguarda il comfort domestico non è che mancasse nemmeno con il vec chio impianto ad olio combustibile. Certamente con la trasformazione si è andati verso una soluzione performante e parsimoniosa nei consumi. Il maggior investimento rispetto ad un impianto tradizionale sarà recuperato nel tempo».

Come si è sviluppata l’attività di consulenza, dal suo punto di vista?

«La consulenza si svolge in due fasi: la prima fase con una visita da parte del consulente per una raccolta di informazioni che comprendono la costruzione, l’ubicazione, gli impianti esistenti, uno storico dei consumi... La seconda fase comprende la presentazione, con l’analisi dell’attuale installazione ed una panoramica delle possibilità alternative che si potrebbero adottare per un risanamento o trasformazione. Oltre al lato puramente tecnico trovo interessante l’aspetto economico dell’investimento con paragoni e confronti con vari tipi di impianti».

Ritiene che gli incentivi pubblici rappresentino un valido stimolo al cambiamento?

«Certamente sono importanti e portano sicuramente le persone a prendere in considerazione la trasformazione, anche se comunque questa comporta un investimento personale importante».

Un impianto moderno e sostenibile contribuisce anche ad un “upgrading” del bene immobiliare?

«Assolutamente sì! Rendere un impianto efficiente e “pulito” fa bene a tutti e la proprietà immobiliare ne guadagna, prima in valore aggiunto e non da ultimo come valore immobiliare».

Amedeo Stefani, Membro della Direzione della Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio.

Il ruolo della Banca nella transizione ecologica

a trasformazione dell’impianto di riscaldamento in chiave ecologica richiede al proprietario dell’immobile, quale che sia la sua tipologia e la sua dimensione, un impegno importante, soprattutto in termini d’investimento iniziale. Il ruolo della banca diventa quindi centrale. Il Gruppo Raiffeisen è partner del programma “calore rinnovabile” e l’impegno promozionale in tale senso è concreto, come ci illustra Amedeo Stefani, Membro della Direzione della Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio.

Come avviene il finanziamento di un nuovo sistema di riscaldamento?

«Raccomandiamo ai nostri clienti di fare una valutazione comune in una fase iniziale e di determinare quali investimenti sono necessari. Una volta determinate queste esi genze d’investimento, si pone una vasta gamma di domande di finanziamento: ha senso scaglionare l’investimento o meglio pagarlo tutto in una volta? È necessario aumentare l’ipoteca esistente oppure i soldi della cassa pensioni o di un’eredità arriveranno presto? Quali questioni fiscali devono essere considerate? In questo modo, troviamo una soluzione individuale per ogni proprietario e per ogni situazione, in base alle priorità individuali e familiari».

Qual è il ruolo delle Banche Raiffeisen in questo programma?

«Nella prima consulenza “calore rinnovabile”, installatori formati, esperti CECE (certificato cantonale energetico degli edifici) e consulenti energetici mostrano come il sistema di riscaldamento può essere sostituito e quali opzioni e soluzioni innovative sono disponibili. Dipende dalla situazione. L’elevato costo iniziale può essere un freno alla realizzazione della trasformazione. Raiffeisen sostiene quindi il programma con un knowhow finanziario. Prendendo una visione d’insieme della proprie à, è possibile elaborare con il cliente una strategia di rinnovamento a lungo termine. Implementare una strategia programmatica a livello temporale offre il beneficio di scaglionare gli investimenti».

Si può dire che la trasformazione degli impianti di riscaldamento in chiave più moderna ed ecologica, oltre a portare gli ovvi miglioramenti di tipo ambientale, reca anche valore aggiunto al patrimonio immobiliare che, peraltro, nella realtà ticinese, vede un importante opera di riconversione di vecchie costruzioni, accanto alla nascita di quelle nuove?