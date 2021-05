L’onda verde avanza mentre il cambiamento climatico è in atto, definito in termini più o meno drammatici e talvolta in forma di emergenza, ma le cui conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Da quelle climatiche, meteorologiche, oceanografiche, legate alla vita di molte specie animali e vegetali, fino a quelle più subdole che possono compromettere lo stato del nostro stesso habitat, delle risorse che usiamo, giungendo a compromettere la nostra stessa salute.

Anche la Svizzera reca il proprio contributo al risanamento dell’atmosfera del pianeta ed il Consiglio federale ha elaborato un piano ambizioso destinato a portare entro il 2050 le emissioni di CO2 verso lo zero.

Il ruolo del riscaldamento è centrale in questo processo: i 2,3 milioni di edifici svizzeri generano, secondo le analisi recenti, circa il 30% delle emissioni complessive di anidride carbonica, rappresentando la seconda causa di inquinamento dopo i mezzi di trasporto. Olio combustibile e gas naturale sono al momento le fonti principali di riscaldamento, presenti in circa il 60% degli edifici residenziali, ed i relativi impianti andrebbero quindi progressivamente sostituiti entro il 2050. Tuttavia per il momento molti proprietari non prendono in considerazione l’opportunità di abbandonare i combustibili fossili nonostante le norme sempre più restrittive in materia energetica emanate dalla Confederazione e dai Cantoni. A partire dal 2020 il programma «calore rinnovabile» di SvizzeraEnergia fornisce un contributo ulteriore, dimostrando come il passaggio da un impianto di riscaldamento a energia fossile ad uno a energia rinnovabile locale sia estremamente efficace.

Un programma che reca un significativo contributo ambientale grazie alle energie rinnovabili.

Infatti, se gli aspetti ecologici sono importanti, anche il fattore economico non è trascurabile. Un sistema energetico alternativo, al di là del costo iniziale da sostenere, può rivelarsi anche fonte di risparmio nel tempo. Un investimento che, oltre tutto, contribuisce ad accrescere il valore dell’immobile. Le soluzioni alternative sono diverse: dalla pompa di calore al legno, dal teleriscaldamento all’energia solare.

Il programma «calore rinnovabile» sostiene inoltre installatori e consulenti nel loro lavoro quotidiano. Il cambiamento verso sistemi di riscaldamento a energia rinnovabile e costituisce una sfida anche per il settore dell’edilizia.

Un vademecum per il cambiamento

Allo scopo di stimolare la trasformazione dei sistemi di riscaldamento in favore di soluzioni più ecologicamente sostenibili, l’Ufficio federale dell’energia, SvizzeraEnergia ed i Cantoni, unitamente ad altri partner, hanno lanciato il programma «calore rinnovabile».

Il programma, rivolto sia ai proprietari privati sia istituzionali, particolarmente articolato nei suoi contenuti, fornisce dati relativi ai costi, informazioni sulle diverse tecnologie sostitutive disponibili, su installatori e consulenti specializzati (prima consulenza) a disposizione dei proprietari di immobili.

Un «calcolatore dei costi di riscaldamento» permette una stima preventiva dei costi di investimento, d’energia e spese di esercizio in base alle caratteristiche dell’immobile ed al tipo di impianto alternativo.

Il sito web www.calorerinnovabile.ch fornisce ampie informazioni su questi impianti, le relative tecnologie adottate, gli specialisti «prima consulenza» disponibili nelle diverse regioni, le procedure e le checklist da seguire, ed altro ancora. Alcuni di questi elementi sono illustrati nelle pagine seguenti.

Va segnalato, a chi prendesse in considerazione il cambiamento dell’impianto e desiderasse valutare le diverse alternative, come la «prima consulenza» prevista dal programma sia a pagamento, disponibile, al momento, per i proprietari di edifici monofamiliari e plurifamiliari fino a 6 appartamenti. Peraltro questa soluzione di «prima consulenza» offre anche un valido supporto agli installatori, ai tecnici ed agli altri operatori e professionisti del settore riscaldamento. Il programma indica anche corsi specifici di formazione per esperti in energie alternative, montatori, controllori, consulenti. A livello locale il sito www.ticinoenergia.ch fornisce informazioni al riguardo.

Le fonti alternative

Una scelta oculata

Il ruolo dello specialista

