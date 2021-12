L’imprenditorialità è da sempre confrontata con i cambiamenti del contesto macroeconomico nel quale l’impresa si trova ad operare. La sostenibilità, non solo economica, è uno dei temi principali su cui ogni imprenditore si trova confrontato e sfidato negli anni recenti. Non solo i nuovi imprenditori, ma anche chi fa impresa da molti anni deve far fronte al continuo cambiamento del contesto esterno, rendendo centrale il tema dell’innovazione in ogni processo.

In questo approfondimento della rubrica “Ticino, terra d’imprenditori”, vi raccontiamo la storia di A++ Human Sustainable Architecture, e dei due fondatori Paolo Colombo e Carlo Colombo, fra i primi a integrare il concetto di sostenibilità nell’ambito della costruzione e del design.

Sostenibilità e costruito

In una epoca in cui il tema della crisi climatica è sempre maggiormente discusso diventa essenziale integrare i principi della sostenibilità in tutti i settori. Diversi studi hanno dimostrato come gli edifici impattano - sia nella creazione che nel mantenimento - in modo importante sulla quota di CO2 emessa nell’atmosfera.

Da sempre l’edilizia è per definizione un settore ad alto consumo di risorse, sia nella fase di costruzione, che di mantenimento. La sostenibiltà in architettura ha l’obiettivo di rendere l’edificio, il quartiere, l’abitazione o l’ufficio un servizio per la società che possa restituire qualcosa al territorio e quindi rientrare negli obiettivi di un progetto sociale più ampio. Inizialmente nato come un movimento eco-friendly, rivolto quindi principalmente all’uso di risorse eco-sostenibili nel costruito, il concetto di sostenibilità si è esteso a tutti gli ambiti che possono interessare un ambiente abitativo o lavorativo.

Questi concetti sono centrali anche nella strategia di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nell’ambito dell’obiettivo 11: «Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili».

La missione di A++

A++ è nata più di venti anni fa a Milano come azienda di progettazione architetturale ed è stato uno dei primi studi a trattare il tema della sostenibilità nel settore. Conta oggi più di 150 collaboratori in tutto il mondo e ha ampliato il proprio spettro di competenze in tutti i settori affini all’architettura, quali la tecnologia, l’alberghiero, il product design o l’interior design.

A++ significa Architettura, Sostenibilità e Positività. Il + da un segno di creatività e di proiezione verso il futuro.

Lo spirito della sostenibilità è oggi al centro di tutte le attività di A++, nell’ideazione, nella progettazione e nella messa in opera dei progetti, cosi come nella gestione delle persone giorno per giorno.