Mai come in questi mesi, l’imprenditorialità ticinese è stata messa a dura prova. Essere imprenditore ai giorni nostri vuol dire avere coraggio, visione e intraprendenza per garantire benessere al tessuto economico e sociale del nostro Cantone. Gli imprenditori saranno chiamati ad affrontare numerose sfide a livello economico e politico nei prossimi mesi, per sviluppare nuove strategie e concretizzare sforzi tangibili per poter migliorare e dare ampio respiro alle varie realtà.

Il Ticino è da sempre terra d’imprenditori, proprio per questo abbiamo deciso d’intitolare così il nostro percorso, focalizzando su imprenditori locali che ci forniranno la loro visione su argomenti di attualità e sul futuro. Ci parleranno delle sfide da vincere e di quale mentalità adottare per portare avanti aziende in un momento complesso come quello che stiamo vivendo. Ogni giorno, assistiamo a notizie di difficoltà, di nuove problematiche, d’incertezze e di scenari in veloce cambiamento, che rendono necessaria una guida aziendale estremamente dinamica e flessibile al cambiamento, tenendo conto di tutti gli aspetti. Sponsorizzata dalla Banca Julius Baer, questa nuova rubrica vuole trasmettere nuovi punti di vista che possano portare ottimismo e pragmatismo nel quotidiano imprenditoriale.

Il secondo imprenditore è Mirko Audemars, titolare di Audemars R. SA, azienda di eccellenza nell’ambito della microtecnologia e dei micro componenti. Il format prevede 8 domande puntuali, per avere una visione generale delle sfide che gli imprenditori devono e dovranno affrontare.

Loading the player...

Siete un’azienda a vocazione internazionale. Quali sono per voi le principali difficoltà e opportunità nel breve e nel medio termine?

Le maggiori difficoltà stanno nel non poter viaggiare liberamente come qualche tempo fa per raggiungere le altre nostre sedi e i clienti internazionali, ma anche nei ritardi, nelle spese di spedizioni internazionali nonché negli sdoganamenti. Le opportunità risiedono nel aver riconquistato una fetta di clientela che aveva trasferito la sua attività presso concorrenti asiatici e che ora sta tornando, poiché desidera che i componenti critici di cui ha bisogno vengano prodotti vicino a casa.

Come valuta le condizioni quadro in cui nel complesso le imprese operano in Ticino?

In generale, direi che le condizioni quadro sono buone. Nel periodo di chiusura dovuto alla pandemia, il nostro governo ha reagito in maniera conservativa ma corretta; questo ha aiutato molte aziende a trovare le giuste alternative. Tutto ciò ha richiesto un riposizionamento delle strategie che avevamo già definito e degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Sotto questo aspetto sono fiducioso. Sul nostro territorio sono state definite negli ultimi 15 anni delle strategie precise che hanno premesso di ottenere la fiducia sia da aziende locali che internazionali.

Voi operate in diversi mercati, dall’elettronica di consumo all’industria orologiera. Quali sono secondo lei i settori con maggiore potenziale di sviluppo?

Siamo un’azienda che produce componenti che devono essere integrati in un sistema, nello specifico quello medicale, e non un prodotto finito o di lusso. La gestione dei costi elevati in Svizzera risulta per noi sempre molto difficile. Competere nell’elettronica di consumo è impossibile. Per questo ci siamo orientati verso il settore medicale. Originariamente operavamo nell’industria orologiera e abbiamo effettuato questo passaggio verso prodotti e componenti per il medicale, in quanto ritenuti più strategici. Ci siamo ridefiniti grazie alle competenze che abbiamo acquisito in passato. Infatti, nel 2018 abbiamo festeggiato i 120 anni nella produzione di componenti di precisione.

Pianificare è un aspetto fondamentale per ogni imprenditore. Lei come lo attua?

Eseguiamo attività di pianificazione annuale delle vendite, degli investimenti e delle spese che vogliamo sostenere. Abbiamo una lista di 5-7 componenti sui quali ci focalizziamo nel lungo termine, ovvero su un arco temporale di 5 anni, e un'altra di componenti a corto termine, come investimenti e prodotti per attività future. A breve termine vogliamo espandere le nostre attività tenendo in considerazione la situazione contingente. Per la pianificazione è importante definire la meta, è possibile che si presentino degli ostacoli, ma la strada deve essere definita: questa è la filosofia con la quale affrontiamo il nostro business.

La vostra azienda ha oltre 120 anni di storia. Come si affronta un passaggio generazionale di successo?

Si tratta di una questione complicata per la quale non esiste la formula magica. Per questo motivo abbiamo fondato in questi anni un’associazione di imprese di famiglia che affronta proprio questo tipo di tematica. È chiaro che ogni generazione si trova in un differente contesto storico ed economico. Ad esempio, mio nonno ha focalizzato la sua attività sulla componentistica meccanica dell’orologeria; mio padre è passato alla produzione di componenti al quarzo o elettromeccanici, utilizzando gli stessi elementi per diversificare i vari mercati. Io ho dovuto, a causa dell’attuale contesto e della concorrenza asiatica, focalizzarmi sui nostri punti di forza, riducendo le quantità prodotte a favore di una maggiore qualità, frutto dell’esperienza acquisita in 5 generazioni di imprenditori. Ogni generazione dispone di un’eredità e deve utilizzarla nel periodo in cui vive. Io stesso devo adattarmi oggigiorno ad un nuovo contesto. Focalizzarsi sul medicale grazie all’esperienza e alla qualità dei nostri prodotti, ci ha aiutato anche in questo momento di COVID. Anche mia moglie possiede un’azienda di famiglia, la quale affronta le varie sfide in modo diverso, in quanto ogni azienda si confronta con scenari differenti.

Quali sono secondo lei le sfide a livello imprenditoriale nei prossimi mesi?

Rivedere quelli che sono stati i processi a cui eravamo abituati: si viaggiava di più, c’era maggiore presenza fisica, l’acquisto di merce all’estero era più elevato e, in generale, la logistica era meno complicata. Bisogna ripensare a come i vari ingranaggi possano essere assemblati nuovamente in modo più efficiente. Bisogna fermarsi e riflettere come abbiamo fatto nei mesi passati, capire e ricomporre i valori aziendali e privati. Nei prossimi mesi a livello imprenditoriale ci sarà una maggiore presa di coscienza da parte di molte aziende.

Il tema della sostenibilità del sistema previdenziale è di grande attualità. Come imprenditore, ritiene che sia un elemento importante offrire un trattamento previdenziale competitivo ai propri dipendenti?

Stipendio e benefici sono fattori estremamente importanti, così come l’ambiente di lavoro. In qualità di azienda di famiglia riteniamo importante offrire le giuste opportunità ai dipendenti, sia a livello salariale che di contesto lavorativo. La media di anzianità dei nostri dipendenti è di 17 anni. Tale media si è abbassata molto in conseguenza delle recenti nuove assunzioni dovute alla riconversione di attività in ambito medicale. Abbiamo anche del personale che ha accumulato quasi 50 anni di anzianità lavorativa. Questo ci conferma che percorriamo una giusta strada, non solo da un punto di vista salariale ma anche da un punto di vista umano.

Nella mia posizione si vorrebbero mettere insieme le migliori persone, sia da un punto di vista professionale che umano. Trovare un equilibrio di persone valide, competenti, capaci ma anche umanamente buone è un aspetto fondamentale per la nostra azienda.

Ha mai pensato, dimensioni a parte, di quotarsi sui mercati? Dal suo punto di vista, quali sono i pro e i contro di un’azienda listata in borsa, per la quale la proprietà è frazionata e vi sono anche manager professionali?

In passato, abbiamo considerato questa opportunità, ma la nostra strategia odierna è focalizzata su prodotti di nicchia. Manteniamo uno stretto contatto con il cliente per creare queste innovazioni insieme. Oggi siamo un’azienda sana, autofinanziata e non abbiamo la necessità di andare in borsa per espanderci. Restare privati ci mette nelle condizioni di compiere delle buone scelte a lungo termine sia per noi che per i nostri clienti, cosa che nel mondo del mercato borsistico risulta più difficile a causa delle pressioni per la creazione di margini. Tutto ciò andrebbe in conflitto con la nostra filosofia aziendale. Quindi oggi no.