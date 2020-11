Mai come in questi mesi, l’imprenditorialità ticinese è stata messa a dura prova. Essere imprenditore ai giorni nostri vuol dire avere coraggio, visione e intraprendenza per garantire benessere al tessuto economico e sociale del nostro Cantone. Gli imprenditori saranno chiamati ad affrontare numerose sfide a livello economico e politico nei prossimi mesi, per sviluppare nuove strategie e concretizzare sforzi tangibili per poter migliorare e dare ampio respiro alle varie realtà.

Il Ticino è da sempre terra d’imprenditori, proprio per questo abbiamo deciso d’intitolare così il nostro percorso, focalizzando su imprenditori locali che ci forniranno la loro visione su argomenti di attualità e sul futuro. Ci parleranno delle sfide da vincere e di quale mentalità adottare per portare avanti aziende in un momento complesso come quello che stiamo vivendo. Ogni giorno, assistiamo a notizie di difficoltà, di nuove problematiche, d’incertezze e di scenari in veloce cambiamento, che rendono necessaria una guida aziendale estremamente dinamica e flessibile al cambiamento, tenendo conto di tutti gli aspetti. Sponsorizzata dalla Banca Julius Baer, questa nuova rubrica vuole trasmettere nuovi punti di vista che possano portare ottimismo e pragmatismo nel quotidiano imprenditoriale.

Il quinto imprenditore è Guido De Carli, titolare di ARU, azienda specializzata nell’ambito delle risorse umane ed in particolare nell’head hunting, cioè la ricerca di profili qualificati. Il format prevede 8 domande puntuali, per avere una visione generale delle sfide che gli imprenditori devono e dovranno affrontare.

Loading the player...

Quale impatto ha avuto il Covid-19 sulla vostra azienda? In che modo è stato colpito il vostro settore?

Nello specifico ci occupiamo di risorse umane quindi, attraverso l’head hunting, ricerchiamo profili per il potenziamento o la sostituzione del personale. Oggi le aziende piuttosto che assumere o sostituire tendono a licenziare. È un momento particolare che cercheremo di superare rapidamente.

Come vede lo sviluppo del settore HR in Ticino?

Uno sviluppo che stenta a partire, ma che sarà sempre più necessario. Io lo definisco “la guerra dei talenti”. Oggi è necessario gestire le risorse umane, perché fanno la differenza soprattutto in Ticino, dove il costo della vita è piuttosto caro. L’aspetto quantitativo delle attività non basta più, bisogna considerare anche quello qualitativo in maniera importante, affinché il potenziamento ci consenta di vincere le sfide future.

Secondo lei come si affronta un passaggio generazionale di successo?

Non mi piace utilizzare, quando parlo con i miei clienti, la definizione “passaggio generazionale”, perché sembra quasi qualcosa di monarchico. La successione parte dall’assunto che il figlio abbia diritto a entrare nell’azienda. Io la definirei piuttosto “continuità aziendale”. Le aziende devono organizzarsi per essere autonome, anche senza il titolare o senza che subentrino figli o parenti nell’attività. Dovrebbe essere un discorso di merito. Vuol dire che l’azienda deve organizzarsi tempestivamente per avere dei “back- up”, anche perché di solito l’imprenditore è l’anello debole della catena.

L’evoluzione tecnologica sta portando a grandi cambiamenti sia nella vita professionale che in quella personale. Cosa si aspetta per il futuro?

L’industria 4.0, i big data, tutta la parte della digitalizzazione e l’intelligenza artificiale stanno facendo passi da gigante. Nello specifico, noi collaboriamo con un’azienda che fa software avanzati. Con l’intelligenza artificiale stiamo sviluppando dei sistemi per valutare in maniera automatizzata dei cv e dei profili. Tutto ciò, attraverso una serie di aspetti d’intelligenza semantica e d’intelligenza comportamentale, evitando così che il reclutatore debba investire del tempo nei colloqui di selezione. Lo farà in seguito, ovviamente.

Come vede nell’ambito della digitalizzazione l’evoluzione dei vostri settori?

In passato, la nostra attività si svolgeva di persona. Il candidato veniva a fare il colloquio, faceva l’assessment e il processo avveniva in presenza. Oggi dobbiamo spostare tutto sul digitale. Stiamo già svolgendo online parte dell’attività, abbiamo test e assessment che sono erogati online. Quindi lo spostamento è già irreversibilmente in corso.

Quali sono secondo lei le sfide a livello imprenditoriale che vi aspettano nei prossimi mesi?

Credo che alla luce di questi cambiamenti esponenziali così rapidi, si debba preparare i collaboratori per presidiare al meglio questi processi e queste attività. Neanche noi abbiamo certezze assolute sulla loro formazione in relazione a queste nuove sfide. Lo scopo è proprio quello di cercare di comprendere come riuscire a metterci nella migliore condizione per poter competere con queste nuove tecnologie.

Vede un possibile sviluppo per quanto riguarda la consulenza delle banche in tema di previdenza per gli imprenditori e per i dipendenti?

Se intendiamo la previdenza personale e professionale direi di sì. Il terzo pilastro, in particolar modo, è gestito dalle compagnie assicurative, ma non credo che dal punto di vista della consulenza sia ben presidiato. Penso che per gli istituti potrebbe essere un’ottima opportunità di inserimento in questa dimensione, fornendo un servizio e un valore aggiunto unito a una consulenza di livello.

C’è un progetto che avete seguito e che le sta particolarmente a cuore?

Nel gennaio 2019 ARU si è certificata B Corp. Si tratta di una certificazione per quelle aziende che si muovono in maniera sostenibile nelle tre dimensioni: economica, sociale, ambientale. Siamo 3’500 nel mondo alla pari di aziende quali Patagonia e Danone. Tra queste c’è anche la piccola ARU. Mi sta a cuore, perché stiamo lavorando sulle emissioni zero e sulla sostenibilità, aspetti oggi ritenuti imprescindibili. Lo consiglio anche a tutti i miei colleghi.