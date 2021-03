Con questa offerta Toyota ha messo a segno un buon colpo: nessun’altra casa automobilistica in Svizzera ha 10 anni di garanzia nel suo portafoglio. L’offerta si applica a tutte le clienti e a tutti i clienti di veicoli privati e commerciali, dall’acquirente di un veicolo nuovo a chi acquista un’auto d’occasione fino a coloro che già possiedono una Toyota. Toyota si è sempre impegnata a favore di valori come affidabilità e qualità e ora consolida questo proposito con una generosa offerta di garanzia. Christian Künstler, CEO di Toyota Svizzera, spiega nell’intervista come si è arrivati a questo, cosa significano in concreto 10 anni di garanzia per i conducenti Toyota e su cos’altro punta la sua azienda.

Signor Künstler, con Toyota e Lexus lanciate una garanzia di 10 anni. Si ricorda ancora dov’era nella primavera di 10 anni fa?

Christian Künstler: a essere sincero, no. Credo che solo poche persone lo ricordino all’istante, a meno che proprio in quel periodo non abbiamo vissuto una nascita o un altro evento significativo. 10 anni sono molti.

Eppure Toyota offre una garanzia per un periodo così lungo. Perché proprio 10 anni?

Volevamo rafforzare la nostra posizione di leader in termini di qualità e affidabilità con una promessa unica. Concedere 3 o 5 anni non farebbe onore a questo proposito. Per noi era particolarmente importante offrire la garanzia anche per i nostri veicoli commerciali, perché è proprio in questo particolare settore che emerge ancor più la nostra qualità, a causa delle forti sollecitazioni a cui sono sottoposti questi veicoli.

Cosa significa in concreto 10 anni di garanzia?

Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni, entra in vigore la garanzia di 10 anni attivata dal servizio, che si prolunga di un 1 anno o 15 000 km a ogni servizio effettuato. Anche in caso di interruzione del servizio, si applica un periodo di tolleranza di un mese, la garanzia si riattiva non appena il cliente fa eseguire nuovamente il servizio presso il suo partner ufficiale Toyota. Anche se negli ultimi anni non avete più effettuato un servizio, potete farci visita e beneficiarne.

Chi può beneficiare di questa offerta?

Questa offerta si applica a tutti i veicoli nuovi, ma anche a tutti i veicoli della gamma di modelli Toyota che circolano già sulle strade elvetiche (max 10 anni o 160 000 km). L’offerta è legata al veicolo e quindi trasmissibile anche in caso di vendita dello stesso. Questo rafforza ulteriormente il già noto elevato valore di rivendita delle automobili Toyota.

Come è nata l’idea di questa offerta?

La scintilla iniziale è arrivata dai nostri venditori. Ci chiedevano se non avevamo qualcosa con cui poter dimostrare ai nuovi clienti che Toyota ha la qualità migliore. Ci siamo quindi riuniti con l’obiettivo di far toccare con mano la nostra qualità anche ai nuovi clienti. Il fatto che possiamo permetterci di offrire 10 anni di garanzia, lo si deve alla straordinaria affidabilità della marca. Proprio di questi tempi, la sicurezza è molto importante per i nostri clienti.

Nel settore, siete gli unici con questa proposta. Vi aspettate degli imitatori?

Se qualche concorrente dovesse avvalersi di un’offerta simile, ne saremmo onorati. Per il momento tuttavia partiamo dal presupposto che i costi potenzialmente elevati scoraggino la maggior parte dei concorrenti.

In questo periodo Toyota è in linea di massima molto occupata con modelli innovativi come la Mirai. Come si spiega?

Con la nuova Toyota Mirai dimostriamo ancora una volta la costante e lungimirante forza innovativa della marca. Mentre molti stanno riflettendo su come ottenere emissioni zero, il nostro obiettivo è andare «Beyond Zero», oltre lo zero: la Toyota Mirai depura l’aria, a mio parere questo è già di per sé un notevole primo passo.

Una proposta unica in Svizzera: da Toyota ricevete ora una garanzia di 10 anni! All’acquisto di un’auto nuova presso un partner ufficiale Toyota in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, beneficiate di 3 anni di garanzia di fabbrica fino a max 100 000 km. Alla scadenza della garanzia di fabbrica, dopo ogni servizio la vostra garanzia si estende automaticamente di un ulteriore anno (fino a max 160 000 km entro 10 anni). Questa offerta straordinaria si applica anche all’acquisto di un’auto d’occasione e anche per le Toyota già acquistate. Qualunque sia la vostra Toyota, potete guidarla spensieratamente per anni! L’offerta è legata al veicolo. La garanzia è quindi trasmissibile anche in caso di vendita del veicolo e rafforza pertanto il già noto elevato valore di rivendita delle automobili Toyota. Maggiori dettagli Prenotare un servizio

Tutta questa innovazione non si scontra con 10 anni di garanzia? In altre parole: come è possibile calcolare il rischio di 10 anni di garanzia con una percentuale tanto elevata di nuove tecnologie come i veicoli ibridi e a idrogeno?

In realtà è proprio questo il nostro vantaggio; possediamo un’esperienza pluriennale. Vendiamo veicoli ibridi da oltre 23 anni e anche la Mirai è già alla seconda generazione. Abbiamo familiarità con le nuove tecnologie e sappiamo a cosa andiamo incontro.

La vostra marca è sempre molto apprezzata, recentemente la Yaris è stata eletta Auto dell’anno. Cosa significa questo per voi?

Siamo felicissimi. Il riconoscimento alla Toyota Yaris conferma la strategia sistematica di elettrificazione dei nostri veicoli. Una conferma che arriva non solo dalla stampa specializzata europea, ma anche dalle nostre clienti e dai nostri clienti che attualmente hanno reso la Yaris il veicolo più venduto in Svizzera. Siamo grati e orgogliosi di questo riconoscimento e lo prendiamo come un motivo per continuare a perseguire i nostri obiettivi con grande motivazione e piacere.

Cosa rende così speciale la Yaris?

La Toyota Yaris convince con il suo concetto globale. Quale city car ideale, la dinamica Yaris riunisce la più recente tecnologia ibrida con un design che risveglia le emozioni. La gamma del modello è completata dal suo alter ego sportivo GR Yaris e dal SUV compatto Yaris Cross, disponibile a partire da fine estate. Un’offerta estremamente coerente che risponde appieno alle esigenze della nostra clientela.

Come rappresentante dell’industria automobilistica, come vede il futuro?

Positivo! Il nostro settore è e rimane essenziale. L’industria sta cambiando ed è incredibilmente interessante. Naturalmente le nostre esigenze cambieranno, ma la mobilità individuale rimarrà anche in futuro! Abbiamo molte cose in programma per i prossimi anni e punteremo costantemente a sorprendere i clienti con prodotti eccezionali.

Dove immagina Toyota tra 10 anni?