Primary nursing significa che l’assistenza a una persona bisognosa di cure viene fornita sempre dalla stessa persona o dallo stesso team. Così si crea una sensazione di familiarità. La persona addetta non si occupa solo del processo di cura, ma diventa anche un punto di riferimento per clienti, familiari, personale specializzato di supporto (ad esempio: medico di famiglia, fisioterapista, logopedista, ect).

Supporto dalle persone per le persone

Spitex per Città e Campagna segue da sempre l’approccio del primary nursing; per l’assistenza si avvale sempre di personale fidato e che può soddisfare le esigenze individuali dei clienti a casa loro.

«Questo sistema genera fiducia fra infermieri e clienti. I clienti e i loro familiari sanno che saranno assistiti in modo amorevole», spiega Martina Morandi, Direttrice Ticino. Grazie al primary nursing i clienti possono contare sul fatto che saranno sempre curati e assistiti dallo stesso team, in maniera individuale e puntuale. «Il primary nursing dà sicurezza a tutte le persone coinvolte». «Si migliora la comunicazione, si garantisce continuità e i clienti possono preservare il più possibile la propria autonomia; anche i familiari apprezzano il fatto di avere a disposizione un interlocutore chiaramente definito».



Ci prendiamo cura delle persone nelle diverse esigenze offrendo

cure infermieristiche semplici e complesse (LaMal):

• Controllo e gestione dei sintomi e dei parametri vitali

• Controllo e gestione del quick

• Gestione del diabete

• Prelievi ematici

• Cura delle ferite acute, croniche e chirurgiche

• Bendaggio elastocompressivo degli arti inferiori

• Gestione della terapia farmacologica orale, endovenosa, enterale e parenteral Gestione presidi invasivi: PEG, SNG, Porth-a-cath, PICC, cateteri vescicali, drenaggi addominali e toracici (Pleurix)

cure di base semplici e complesse (LaMal):

• Cura del corpo

• Vestirsi e svestirsi

• Movimento assistito

• Mobilizzazione

• Deambulazione assistita

• Docce complete

• Gestione di tutori arti superiori ed inferiori

• Sostegno all’incontinenza



Oltre alle prestazioni sopra elencate, il nostro servizio fornisce assistenza privata prolungata h24, picchetto notturno o notti ad ore. A vostra discreta richiesta si esegue aiuto nella gestione dell’economia domestica, preparazione dei pasti, del bucato, accompagnamento fuori casa, fare la spesa o recarsi dal medico.



Tutte le prestazioni vengono eseguite al momento ed orario richiesto con personale puntuale e sorridente, perché sappiamo quanto bene può fare anche un semplice sorriso.



Per voi, con voi.