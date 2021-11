Il bus Snoezelen piace a tutti. Non solo ai bambini e ai giovani con autismo, per i quali è stata costruita la stazione mobile di relax e benessere, ma anche ai volontari che hanno riconvertito e completamente rinnovato il vecchio furgone. Il termine Snoezelen, che si pronuncia Snuselen, deriva dalle parole olandesi annusare e sonnecchiare. Nel bus Snoezelen, i bambini trovano un ambiente sicuro con luci colorate, profumi piacevoli e forme morbide dove possono migliorare le loro capacità sensoriali.

«È una sensazione fantastica poter fare qualcosa di così bello in gruppo», dice Achim Loth della Carrosserie Erni. L’azienda ha coordinato e realizzato la trasformazione del vecchio furgone, sostenuta attivamente da volontari come Melina Frei. «Lavoro in un ufficio. Questa per me è l’occasione», dichiara. Il bus Snoezelen è stato realizzato grazie alla piattaforma per il volontariato sostenibile UBS Helpetica.

Il volontariato diventa più facile

Il bus Snoezelen è solo uno degli oltre 160 progetti nati grazie alla piattaforma lanciata poco più di un anno fa. E numerose altre nuove proposte sono in cantiere. Non c’è da stupirsi: dopo tutto, il volontariato ha una lunga tradizione in questo Paese. Grazie a UBS Helpetica, in futuro diventerà ancora più facile.

Il principio è semplice: la piattaforma di intermediazione connette organizzazioni non profit e volontari per realizzare insieme progetti di sostenibilità per il bene comune. Ci si rivolge a tutte le istituzioni senza scopo di lucro in Svizzera e ai privati. Si possono presentare idee di sostenibilità attraverso il sito web o rendere i progetti esistenti accessibili a un vasto pubblico. Dopo l’esame da parte di un gruppo di esperti, se possibile trovare un partner adatto per metterli in pratica, i progetti vengono pubblicati sulla piattaforma.

L’impegno di lunga data di UBS per il bene comune

Con UBS Helpetica, la grande banca ha ampliato il suo impegno di lunga data per il bene comune in Svizzera. Da 16 anni, i collaboratori sono attivamente coinvolti in progetti di beneficenza: la banca concede loro due giorni lavorativi all’anno per farlo. In linea con la strategia di sostenibilità saldamente ancorata all’azienda, l’impegno di UBS per la sostenibilità si basa sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e non si limita alle questioni ambientali. Di conseguenza, i progetti su UBS Helpetica sono divisi nelle aree tematiche «Ambiente», «Formazione», «Società» e «Imprenditorialità».

Obiettivi e attività sempre più noti

Un’altra storia di successo che è stata scritta grazie a UBS Helpetica proviene dall’ambito della «Società». Infatti, all’inizio di settembre, sono stati raccolti 850 chilogrammi di cibo per le persone colpite dalla povertà in collaborazione con «Tavolino Magico». Durante la campagna di raccolta di due giorni, ci si è avvalsi dell’aiuto di numerosi volontari che si erano registrati tramite la piattaforma. «Non solo è stato raccolto un bel po’ di cibo, ma è stata l’occasione per piacevoli incontri, conversazioni sullo spreco di cibo, sulle persone colpite dalla povertà in Svizzerae sull’impegno sociale di UBS», ricorda Bettina Vetsch, responsabile dei centri di raccolta e dei volontari, nonché membro della direzione di «Tavolino Magico» a livello svizzero.

Il grande beneficio della nuova rete di volontari è sottolineato anche dal presidente di «Blind Jogging», Gabor Szirt. L’associazione forma volontari per diventare guide per i non vedenti e permette alle persone non vedenti e ipovedenti di praticare attività sportive all’aria aperta. «Grazie a UBS Helpetica, raggiungiamo molte più persone. È una piattaforma che permette una grande sensibilizzazione della popolazione», ha commentato. Attraverso la rete, gli obiettivi e le attività dell’associazione «Blind Jogging» sono diventati significativamente più noti tra la popolazione. Più di 60 guide sono già in circolazione più volte alla settimana nelle città di Berna, Basilea, Lucerna, San Gallo e Zurigo.

Coaching da parte di professionisti e manager in pensione

Il fatto che l’impegno di UBS Helpetica non si limiti alle problematiche sociali è dimostrato progetto di FREETHEBEES, in cui i volontari aiutano a tagliare importanti cavità di alberi per le api selvatiche, o nell’ambito della formazione, dove i giovani vengono sostenuti nel loro processo di orientamento professionale nell’ambito del salone delle professioni SwissSkills. Infine, le associazioni, le fondazioni o le cooperative beneficiano anche della «Rete per una maggiore sostenibilità» sotto forma di coaching per organizzazioni non a scopo di lucro da parte di esperti in pensione e manager del gruppo di interesse Innovage.

Ma torniamo al bus Snoezelen. Anche dopo il completamento, la «stazione olfattiva e sensoriale» in movimento fa sì che ci siano facce sorridenti ovunque: tra i volontari che accompagnano con orgoglio e soddisfazione il viaggio inaugurale del loro lavoro – e soprattutto tra i bambini che possono godere di un luogo unico pieno di luci, suoni, profumi e forme. Questo è confermato anche da Sandra Kalbassi della Fondazione Bambini e Autismo. «I bambini sono entrati nell’autobus e non volevano più uscire, tanto ne erano affascinati», racconta felice.

«Grazie a UBS Helpetica, raggiungiamo molte più persone. È una piattaforma che permette una grande sensibilizzazione della popolazione»

Gabor Szirt

Presidente Blind Jogging