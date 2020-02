Un sorriso qui, un abbraccio là. E, tra una cosa e l’altra, due chiacchiere veloci con lo stalliere argentino. Naturalmente in spagnolo, perché questa è una delle sette lingue che Reto Guadenzi parla fluentemente. No, sembra proprio non conoscere lo stress. Mancano solo pochi giorni alla «Snow Polo World Cup» a St. Moritz, e il suo cellulare squilla praticamente ogni cinque minuti.

Quest’anno il torneo si è svolto dal 24 al 26 gennaio con una presenza totale di circa 25.000 spettatori. Gaudenzi fa un salto alle scuderie in grado di ospitare fino a 100 cavalli, gli artefici dello spettacolo sull’acqua ghiacciata. Fino a poco tempo fa non faceva abbastanza freddo per il «Seegfrörni», il ghiacciamento della superficie del lago, e si è quindi temuto di dovere annullare la manifestazione per la seconda volta dopo il 2012. Poi, quando finalmente è arrivato il freddo glaciale, si è fatto uno sforzo straordinario per recuperare il lavoro arretrato, spiega con orgoglio il fondatore e CEO della «Snow Polo World Cup»: «Abbiamo costruito l’intera infrastruttura in meno di una settimana. L’umore è alle stelle».

Il sessantottenne è un engadinese d.o.c., e la sua famiglia vive qui da oltre 700 anni. «Sono cittadino del mondo, ma l’Engadina è il mio paradiso». Nato e cresciuto a Silvaplana, ha frequentato la scuola media a Samedan e Payerne (VD) e ha poi completato un apprendistato come cuoco nel rifugio del leggendario Hartly Mathis sul monte Corviglia. Questo è stato un mezzo per raggiungere il fine. «Ho sempre voluto lavorare nel settore alberghiero. Mio padre mi ha suggerito di fare prima un apprendistato per diventare cuoco perché, alla fin fine, la cucina è il cuore di ogni hotel.» Da questa esperienza ha imparato molto per la sua futura carriera: «Organizzazione, disciplina, servizio, produzione, orari di lavoro lunghi».

Da un giorno all’altro direttore d’hotel

Il giovane engadinese ha iniziato molto presto a esplorare il mondo. In Kenya, a 23 anni, Reto Gaudenzi è stato messo a dura prova. All’epoca era impiegato presso il «Robinson Club» e sarebbe dovuto diventare direttore Food & Beverage dell’allora resort di Mombasa. «All’aeroporto il direttore generale mi ha consegnato le chiavi dell’albergo ed è letteralmente sparito». Non aveva fatto ancora in tempo a finire la scuola alberghiera a Losanna, che si ritrovava ora direttore di un Robinson Club di 200 camere. «Ho riunito tutti i dipendenti per conoscerli e spiegare loro chi ero e come avrebbe funzionato la struttura da quel momento in poi. Poi, tre giorni più tardi, sono stati loro a svelarmi il modo per farla funzionare.» Scuote la testa e ride: «Ho lavorato lì per un anno, è stata un’esperienza straordinaria».

La vita sulla corsia di sorpasso aveva ormai preso il via. Gaudenzi insieme al suo team ha aperto undici villaggi turistici in tre anni, in alcuni casi rilevando hotel a cinque stelle e trasformandoli in club hotel. Ibiza, Maiorca, Marbella, Fuerteventura, Salonicco, Calabria, Sicilia – molti erano luoghi di grande richiamo. «È stato meraviglioso. Potevamo fare quello che volevamo. Non c’erano praticamente regole».

Punto culminante: direttore del «Badrutt’s Palace»

In seguito, il cosmopolita ha lavorato anche a Miami, dove ha trasformato l’ex “Versace Mansion” in un club privato, e a Berlino con Karl Lagerfeld. Reto Gaudenzi conosce migliaia di VIP. Tuttavia, per quanto generalmente loquace, non rivelerà mai nulla delle stranezze e dei capricci delle celebrità. “Come imprenditore alberghiero, si fa una specie di giuramento di Ippocrate, e cioè che certe cose rientrano nel segreto professionale. Ma potrei tranquillamente scrivere tre libri a riguardo».

Per raggiungere l’apice della sua carriera è tornato a St. Moritz. All’inizio degli anni Novanta è stato direttore e membro del consiglio di amministrazione del «Badrutt’s Palace», l’istituzione per eccellenza della prestigiosa località. A oggi, è l’unico engadinese a gestire un hotel a cinque stelle senza essere membro della famiglia proprietaria. Gaudenzi ne parla ancora con passione: «È un hotel di lusso tradizionale, gestito da sempre secondo standard molto elevati. La clientela è internazionale, la cucina eccellente. È uno dei migliori hotel al mondo. Questo è stato assolutamente il coronamento della mia carriera».

Secondo Gaudenzi, due fattori descriverebbero al meglio il suo stile di gestione. «Management by doing e presenza – si risolve la metà dei problemi se si è direttamente sul posto». Da sempre è un tipo tosto, ma cordiale, così afferma. «Ho aiutato tutti, anche finanziariamente, e ne ho sempre avuto un ritorno. La porta del mio ufficio era sempre aperta». Oggi vive a Zurigo e gestisce in Svizzera una catena di hotel internazionali a tre stelle, uno dei quali a Sins nel Canton Argovia. Il fatto che non gli manchi il periodo glamour traspare chiaramente da questa affermazione: «Relazionarsi con gli ospiti è più semplice».

Da bobbista a giocatore di polo

Reto Gaudenzi è stato giocatore di hockey su ghiaccio, bobbista e membro della squadra nazionale di bob. In Spagna, un ex collega di bob inglese gli ha fatto conoscere lo sport del polo. L’inizio è stato poco piacevole, ricorda. «Nei primi minuti sono caduto da cavallo ben tre volte». Ma questo ha acceso la sua ambizione. «Successivamente sono andato in Argentina, mi sono allenato lì per tre mesi e ho comprato quattro cavalli». Il polo è stato a lungo la sua passione, vincendo la prestigiosa «Gold Cup» a Sotogrande (Spagna) nel 1980. Ha giocato in tutto il mondo, ha ottenuto un handicap di +3, ha fondato un’associazione e una nazionale in Svizzera e ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di St. Moritz. Naturalmente è stato anche organizzatore dell’evento.

Nel 1985, insieme a Hans Peter Danuser, direttore da molti anni delle terme di St. Moritz, ha dato vita alla prima manifestazione assoluta di polo sulla neve del lago ghiacciato di St. Moritz, con l’obiettivo di generare nuovi profitti in un periodo difficile per l’economia locale. È stato un vero successo: nel frattempo sono stati organizzati 36 tornei e il primo evento è stato per lungo tempo una pietra miliare nel calendario di St. Moritz. Il valore aggiunto annuo ammonta a 12-14 milioni di franchi.

Ma per Gaudenzi il polo non è solo un lavoro, è soprattutto una passione. È lo sport più affascinante che abbia mai praticato. «È un’incredibile simbiosi tra uomo e animale. Monti un cavallo a 50 chilometri all’ora e lo devi controllare con una sola mano, mentre con l’altra mano colpisci una palla di otto centimetri di diametro che altri sette giocatori vogliono colpire».

«Maserati e St. Moritz: un connubio vincente»

Naturalmente, un amante della velocità come Reto Gaudenzi va a nozze con un’auto di questo calibro. Da cinque anni asseconda questa passione in una Maserati, un legame anche questo nato attraverso la «Snow Polo World Cup». Alla ricerca di un nuovo partner automobilistico, l’engadinese ne ha trovato uno a Modena in Italia. Non si è mai pentito di questa decisione: «La Maserati con la sua italianità e il suo design è semplicemente perfetta per St. Moritz e per il polo. «Amo queste auto, non ne voglio guidare altre»

Tuttavia, il limite di velocità di 20 chilometri all’ora sulla neve del lago ghiacciato di St. Moritz è un supplizio, rivela Gaudenzi con una risata. «È veramente un limite troppo basso per la mia Levante Gransport. Preferisco guidare tra Zurigo e St. Moritz, soprattutto sul Passo del Giulio, di notte, quando non c’è nessuno. Rispetto chiaramente il limite di velocità, ma cerco di dare gas appena posso». In estate vado ancora più veloce, preferibilmente sulle autostrade italiane o tedesche: «Ha davvero un gran bel motore, ed è pertanto legittimo testare di tanto in tanto tutta la sua potenza. È un’auto di classe a 360° e davvero sexy».

Un Tridente riscrive la storia guardando al futuro elettrico. Maserati, una delle case automobilistiche più prestigiose al mondo, è ricca di tradizione e di successi sportivi, e rappresenta la raffinatezza, l’eleganza e lo stile italiano in tutto il mondo. Nel 2020 l’azienda darà inizio al piano di elettrificazione della sua gamma di modelli. La Maserati Ghibli, prodotta a Torino, sarà la prima auto ibrida. A maggio sarà inoltre presentata un’auto sportiva molto attesa. Questa nuovissima Maserati è un concentrato di tecnologia e si ispira ai valori tradizionali del marchio. Test drive già da ora La massima espressione della bellezza dinamica.

Con la serie speciale «Royale», limitata a 100 esemplari, Maserati crea un omaggio elegante e contemporaneo al suo magnifico patrimonio. La serie speciale garantisce la massima sicurezza possibile e il lusso sportivo in tutte le versioni con motori V6 dell’attuale gamma Maserati. L’interno “Royale” si basa sulla versione “GranLusso”, disponibile nell’esclusiva pelle «Zegna PELLETESSUTA™». I modelli della serie speciale sono realizzati nei colori “Blu Royale” e “Verde Royale”. Le prime consegne esclusive sono previste per marzo. Per saperne di più