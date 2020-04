Professionisti che offrono qualità ed estrema personalizzazione nell’ampia gamma di servizi di un family office svizzero. Ad Alessandro Beggio, fondatore e CEO della Società presente a Lugano e Bellinzona, abbiamo rivolto alcune domande.



Quali sono i punti di forza di un family office svizzero quale Vector WM?

Siamo un team con esperienza internazionale ma molto radicato nel contesto svizzero. Ogni cliente, privato o istituzionale, è per noi un «unicum» da gestire in forma personalizzata con servizi di eccellenza, dalla gestione patrimoniale all’advisory su progetti illiquidi in ambito immobiliare e private equity. Abbiamo al nostro attivo una chiara visione ed uno spirito innovativo.



L’evoluzione normativa, sia a livello svizzero che internazionale, ha influito sulla vostra attività?

Il mondo della gestione patrimoniale anche in Svizzera è in rapida evoluzione. Noi, essendo giovani, ed entrati sul mercato nel 2009, abbiamo affrontato da subito questo “nuovo mondo”. Con questa crisi emergeranno gli operatori più innovativi e solidi, e noi intendiamo essere un operatore di riferimento per la piazza ticinese e non solo.



Crisi e caduta dei mercati dopo il rally, panico ed incertezze. Come gestite questa fase e come la vivono i clienti?

E’ ovvio che in questa fase di mercato, visti i ribassi importanti, i clienti sono preoccupati, considerata anche l’evoluzione dell’epidemia. Ma è proprio in una situazione come questa che emerge la qualità del servizio e che la vicinanza al cliente fa la differenza. Inviamo una nota settimanale di aggiornamento, oltre alla tradizionale newsletter Market Mirror ed allo speciale Swiss Mirror focalizzato sul nostro Paese, rivolti anche a potenziali futuri collaboratori e partners.



Quale scenario e panorama di mercato per il «dopo»?

E’ difficile fare oggi previsioni. In una logica di prudenza e conservazione dei patrimoni, abbiamo incrementato la quota di liquidità, riducendo le componenti azionarie ed obbligazionarie più aggressive. Monitoriamo l’andamento del contagio e le misure adottate da Governi e banche centrali, con un occhio particolare su Cina, Russia e Stati Uniti, beneficiari delle diatribe europee. I settori cui guardiamo con maggiore attenzione sono farmaceutico, tecnologia, e-commerce, focalizzandoci sui “campioni” globali. La situazione attuale rappresenta uno spartiacque, oltre al quale visione, solidità finanziaria, capacità innovativa saranno premianti, ad ogni livello, dai gestori patrimoniali, alle società in cui investire, ai Paesi. Quindi, in sintesi, grande prudenza ma anche reattività nel percepire i segnali di recupero.



Come si pone la Svizzera in questo scenario?

La Svizzera, per la sue caratteristiche di sistema Paese, può essere più pronta e veloce nel riavvio economico. La pandemia ha messo in risalto la dipendenza di molte industrie dall’estero. L’innovatività svizzera, ad esempio nel campo farmaceutico e meccanico, può favorire un rafforzamento del “Swiss Made” sia per i leader globali che per nuove nicchie. Inoltre la solidità delle finanze pubbliche aiuterà a superare l’emergenza in modo più flessibile e meno traumatico.



