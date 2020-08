Per mantenere le camere e le aree pubbliche di un hotel di lusso in condizioni impeccabili, ogni anno sono necessari investimenti importanti. Nel 2020, il Grand Hotel Villa Castagnola di Lugano è stato rinnovato dietro le quinte.

«Per festeggiare il nostro 135° anniversario, vogliamo contribuire a portare la Villa verso un futuro più sostenibile», dice il direttore Ivan Zorloni. D’ora in poi il Grand Hotel sarà climatizzato d’estate con acqua di lago e l’intera Villa sarà alimentata esclusivamente con energia idroelettrica. Inoltre, la produzione di acqua calda e il riscaldamento della piscina saranno alimentati da una nuova e potente pompa di calore e tramite una tecnologia capace di catturare l’energia termica inutilizzata, rendendola disponibile ed utile dove necessaria secondo i parametri richiesti. «Di conseguenza, c’è un risparmio di oltre 100 tonnellate di CO2 all’anno, evitando lo spreco di energia fossile e di acqua potabile», spiega Zorloni. Anche la plastica monouso è stata quasi completamente eliminata dall’hotel, compresi i contenitori degli articoli di cortesia. Pratici flaconi prodotti con 100% di plastica riciclata e contenenti ottimi ingredienti biologici vengono utilizzati nei bagni, questo intervento rende circa 50’000 flaconcini di plastica non riciclabili un ricordo del passato.



Offerta Speciale – 135 anni: 531-Grazie

Per il suo 135° anniversario, il Grand Hotel ha ideato un’offerta speciale per i suoi ospiti. Al prezzo speciale di 531 franchi, due persone possono soggiornare in un’elegante camera standard con vista, gustare una ricca colazione a buffet, una cena gourmet di quattro portate al ristorante Le Relais (bevande escluse), beneficiare di uno sconto del 20% sui trattamenti al Clarins Beauty Corner e Danilo Hairstyling, dell’ingresso gratuito all’area benessere e del Ticino Ticket per i trasporti pubblici in tutto il cantone. L’offerta è valida dal 1° settembre al 20 dicembre 2020 per un massimo di tre notti. Lo stesso pacchetto per due persone a notte costa 700 franchi nella Junior Suite e 800 franchi nella Suite.

«La passione per l’ospitalità e la volontà di rendere il soggiorno dei nostri ospiti un’esperienza indimenticabile sono sempre stati i punti chiave per noi. Ora vorremmo ringraziare i nostri ospiti per la fiducia che ci hanno accordato negli ultimi anni», dice Ivan Zorloni.



Grand Hotel Villa Castagnola

Costruita nel 1880 come residenza per la famiglia Von Ritter, nobili russi, Villa Castagnola fu acquistata nel 1885 da una giovane coppia Svizzera appartenenti alla famiglia Schnyder von Wartensee, che trasformarono la Villa in albergo. Nel 1982, la tenuta viene acquistata da una famiglia di Lugano. Una ristrutturazione totale venne iniziata dai nuovi proprietari per riportare la Villa ai suoi antichi splendori e a fornire i più alti standard di comfort. Ognuna delle 42 camere e 32 suite offre una vista mozzafiato sul lago e/o sul parco. L’offerta culinaria è garantita da tre ristoranti, di cui il ristorante gourmet «Galleria Arté al Lago» con una stella Michelin. L’hotel dispone inoltre di dieci sale per conferenze e banchetti, un’area benessere, una piscina coperta, un campo da tennis, un Hydropool a sfioro, Clarins Beauty Corner, Danilo Hairstyling e un lido privato sul lago.

