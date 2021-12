Vini in Villa, i vini per il Natale con i tuoi

Nella splendida cornice di Villa Ciani, sabato 4 e domenica 5 dicembre prossimi, venticinque aziende vitivinicole ticinesi vi aspettano per farvi degustare e scegliere i vini per impreziosire la vostra tavola delle imminenti festività.

Per rendere ancora più irrinunciabile e golosa la vostra visita, abbiamo previsto una degustazione esclusiva dei vini premiati con la medaglia d’Oro al Mondial du Merlot e quella di panettoni curata dalla Società maestri panettieri, pasticcieri e confettieri del Canton Ticino.