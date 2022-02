I conti non tornano. E al Comune di Campione d’Italia che è appena riuscito faticosamente a rilanciare il suo Casinò, i conti non tornano in una serie di settori strategici. Si va dal calcolo esatto della massa passiva (l’insieme dei crediti del Comune che ha dichiarato dissesto), alle entrate, ai residui attivi e passivi, alle anticipazioni della Tesoreria, ai mutui, sino ai contributi che dovrebbero arrivare dalla sala da gioco e al nodo sanità, con la richiesta di oltre 87 milioni da parte della Regione Lombardia. Insomma, milioni su milioni che ballano. Una situazione che dovrà essere chiarita sin nel dettaglio il 10 marzo quando ci sarà una «adunanza» della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia che deciderà il destino del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale...