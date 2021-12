Se ci fosse da scegliere un Babbo Natale in parlamento, Jean-Paul Gschwind sarebbe il candidato perfetto, con la sua barba, la sua stazza e la sua bonarietà. «Lo farei molto volentieri - dice il consigliere nazionale giurassiano del PPD-. Ma non sarebbe un lavoro facile. Dovrei trovare il regalo giusto per ogni collega. E dovrei dare anche il carbone».

Signor Gschwind, a chi andrebbe il carbone?

«Servirebbe per aprire il cuore a certi parlamentari della destra più dura, che a volte sono veramente troppo duri».

Anche lei viene definito un politico di destra.

«Io sono di centro-destra. E per le questioni sociali voto spesso con la sinistra».

Cosa significa Natale per lei?

«È una festa di famiglia, di amore, di condivisione. E per un cristiano come me, è la nascita di Gesù Cristo».

Lo si può ancora dire?

«Credo di sì. Sono credenze, convinzioni, non cose da nascondere».

Il suo partito però ha eliminato la C di Cristo.

«Io non ne ero molto entusiasta».

Crede che sia stato un errore?

«È il futuro che lo dirà. In ogni caso penso che non dobbiamo perdere di vista i nostri valori cristiani».

Perché nel Giura vi chiamate ancora PDC?

«Ci siamo dati un tempo di riflessione, decideremo a breve».

Quindi nulla contro il presidente Pfister?

«No, al contrario. Il nostro presidente sta facendo un buon lavoro. Poi ha le sue idee... Ma è sempre più facile criticare che costruire».

Nel suo comune, Courchavon, il PDC ha la maggioranza assoluta.

«Sì, ma siamo un piccolo comune con due soli partiti. Il PLR e noi. Les rouges et les noirs, come anni fa, quando il Giura era spaccato in due. Ci sono stati dei conflitti per nulla sani. Oggi per fortuna la situazione si è calmata».

Il Giura come cantone esiste solo dal 1979. Cosa ha portato l’indipendenza?

«Siamo più liberi di prendere le nostre decisioni. Abbiamo investito molto nelle infrastrutture e ci siamo sviluppati bene a livello economico. È però peccato che il Giura non sia diventato cantone nella sua totalità. Adesso l’unione con il Giura bernese è più difficile».

Quando va a Berna si sente in territorio nemico?

«No, neanche un po’. Conosco bene Berna, è la città dove ho studiato per diventare veterinario, negli anni ‘70.Sono sempre stato separatista ma ho sempre avuto buoni contatti con i bernesi».

La questione giurassiana è sempre stata molto sentita nel Giura, ma per i bernesi non era un tema così importante

Le hanno perdonato la separazione?

«Ma certo. La questione giurassiana è sempre stata molto sentita nel Giura, ma per i bernesi non era un tema così importante».

Lei ha cinque figli. Come mai voi giurassiani siete così prolifici?

«Nel mio villaggio tutti avevano tanti figli. Il mio vicino ne aveva sette, mio cugino ne aveva cinque, mio fratello quattro. Ma la situazione è cambiata. Adesso anche i giurassiani fanno uno o al massimo due figli».

Quindi il cantone non cresce più?

«Facciamo fatica a crescere. Lo sviluppo non è forte come altrove e poi c’è la questione della frontiera».

Intende l’aumento dei frontalieri?

«Sì, i frontalieri sono aumentati, oggi sono più di 9 mila. Ma abbiamo bisogno di loro».

Quindi i frontalieri non sono un problema?

«No, sono necessari. Certo, se venissero ad abitare da noi sarebbe meglio».

Lei è veterinario e cacciatore. Non è un connubio un po’ strano?

«A qualcuno può sembrare scioccante. Ma se l’animale viene ucciso correttamente, non vedo alcun problema. Poi è anche vero che con l’età si uccide sempre meno...»

Ha già cacciato con Fabio Regazzi?

«Certo, lo conosco molto bene. Abbiamo cacciato insieme in novembre per la festa di Saint-Martin, abbiamo passato dei bei momenti insieme».

Chi è il miglior cacciatore tra voi due?

«Lui è un cacciatore di montagna, io di pianura. Non siamo comparabili. Di sicuro lui ha un ottimo colpo di fucile».

Le tecniche evolvono, le terapie sono sempre più care. Ci sono medicamenti che hanno prezzi allucinanti e ci sono specialisti che fatturano visite da 500 franchi l’ora

Lei a Berna è molto attivo sul tema dei costi della salute. Secondo lei, perché continuano ad aumentare?

«Le tecniche evolvono, le terapie sono sempre più care. Ci sono medicamenti che hanno prezzi allucinanti e ci sono specialisti che fatturano visite da 500 franchi l’ora. Penso che si dovrebbe poter limare qualcosa».

Dice che i medici guadagnano troppo?

«Ci sono specialisti che guadagnano anche 2 milioni l’anno. Mi sembra che si sia perso un po’ il senso della misura. E non abbiamo bisogno di studi specialistici a ogni angolo di strada».

Lei come veterinario quanto guadagna?

«Oggi non esercito più, sono in pensione. Ad ogni modo con la mia professione non sono diventato ricco, ho guadagnato da vivere. Oggi anche il lavoro dei veterinari è cambiato, c’è chi guadagna molto bene. Ma io ho dovuto sgobbare parecchio, da solo, giorno e notte, correndo da una fattoria all’altra».

Oggi anche per gli animali si spende tanto.

«Sì, secondo me si sta esagerando, tra chemioterapie, protesi e terapie da decine di migliaia di franchi. È giusto preoccuparsi del benessere del proprio animale di compagnia ma non bisogna nemmeno essere egoisti. Se l’animale soffre a un certo punto bisogna essere capaci di separarsene».

Di recente nel Giura è arrivato il lupo. Una buona notizia?

«No, non è una buona notizia. Io sono contrario alla reintroduzione del lupo. In Consiglio nazionale abbiamo votato su una proposta di spendere 6 milioni per contenere le aggressioni del lupo. Io ho votato contro. Io sono per una soluzione molto più radicale».

Sparargli?

«Beh, penso che dovremmo almeno cercare di fargli paura. Offrirgli da mangiare sull’alpe gli rende la vita un po’ troppo facile».

È da diversi anni che lei chiede di ammorbidire Via Sicura. Ha ottenuto qualche risultato?

«Si avanza lentamente. La modifica di legge dovrebbe arrivare in parlamento in primavera. Questo è un dossier che l’amministrazione non voleva trattare, quindi ha fatto tutto per ritardare l’iter. Poi non è facile cambiare le leggi. Ma piano piano ci arriveremo».

Lei ha avuto guai come automobilista?

«A parte un paio di radar, no. Ma ritengo inconcepibile dare un anno di carcere a chi fa un sorpasso senza mettere in pericolo nessuno».

È un altro tema che condivide con Regazzi.

«Sì, ci troviamo molto bene noi due. Siamo tutti e due a destra, ma non UDC. Sulle questioni sociali votiamo facilmente a sinistra. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda».

©CdT.ch - Riproduzione riservata