Ad oggi un manuale di gestione per il coronavirus non c’è. Dopo due anni terribili, in cui la maggior parte di noi ha obbedito ad ogni ordine delle autorità, non è ancora possibile stilare un bilancio dell’efficacia di ogni singola misura volta a contrastare la pandemia. Tuttavia, già oggi si può dire che alcune restrizioni, forse, chissà... Se non inutili non hanno dato il risultato sperato.

Lo ha riconosciuto anche un autorevole esperto, l’epidemiologo Donato Greco, consulente dell’Organizzazione mondiale della salute, che ha bocciato senza appello, ad esempio, le sanificazioni, uomini bardati come marziani ‘armati’ di idro-fucili nebulizzatori, l’uso di disinfettanti chimici, spesso nocivi per la salute. Così come i guanti di lattice e - sì perché anche a questo ci siamo sottoposti - l’imbustamento,...