«Fox Eyes», «russian lips»: tutto al giorno d’oggi è a portata di filler o di bisturi. Compresi menti a punta, mascelle pronunciate o nasi importanti. Non esistono confini per i ritocchi. Se nello scorso millennio erano soltanto gli adulti a ricorrere al bisturi, oggi si inizia a ragionare su quale parte del corpo intervenire per somigliare il più possibile ai modelli imposti dai social già a partire dai 16 anni. Ne parliamo su La Domenica di oggi.