È il grande giorno per La Domenica, il nuovo domenicale gratuito del Gruppo Corriere del Ticino. Da oggi sarà infatti disponibile settimanalmente nelle cassette rosse sparse per tutto il Ticino. Per i lettori interessati, però, la forma cartacea non è l’unico modo con il quale godere del nuovo prodotto: La Domenica è infatti consultabile online tramite l’app CdT Digital (qui i link per il download su smartphone e dispositivi Apple) o tramite l’e-paper del sito CdT.ch (vedi foto sotto).