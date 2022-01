Forse non tutti se ne rendono conto, ma il 13 febbraio è in gioco il futuro della Confederazione elvetica. «Se vogliamo mantenere un sistema politico basato sul federalismo e sulla democrazia semi-diretta, non possiamo fare a meno di un giornalismo che segua con occhio critico i processi decisionali non solo a livello nazionale, ma anche cantonale e comunale», sostiene Mark Eisenegger, direttore dell’istituto Fög (Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft) dell’Università di Zurigo. Mark Eisenegger è l’uomo che ogni anno scandaglia in profondità il sistema mediatico elvetico per realizzare lo studio sulla qualità dei mezzi d’informazione. Nessuno come lui conosce pregi e difetti di ogni singola testata giornalistica. Nessuno come lui si permette di criticare le scelte di tale o tal...