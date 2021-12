Così piccoli, così contagiosi

Ricordate? «I bambini non sono vettori di diffusione dell’epidemia». E tutti, quel 17 aprile 2020, tirammo un sospiro di sollievo. L’allora delegato dell’Ufficio federale della sanità pubblica per il coronavirus pareva certo, sicuro che il virus non avrebbe realmente colpito i bimbi. Un anno dopo le cose stavano già cambiando. Da quest’autunno è sicuro: anche i più piccoli si contagiano e sono in grado di propagare il virus. Basti vedere quante classi di scuola dell’infanzia ed elementari sono finite in quarantena. «Avevamo l’impressione che i bambini non fossero un veicolo di contagio - dice il dottor Alessandro Diana, pediatra infettivologo alla Clinique Générale-Beaulieu di Ginevra -. Da quest’estate abbiamo dovuto ricrederci. La ragione? Durante le prime ondate erano poco o per nulla sintomatici, a loro non si prestava granché attenzione e non venivano sottoposti ai test». E invece...

I test PCR

I bimbi non sono vaccinati. Sono altamente socializzati e stanno uno vicino all’altro. Rappresentano quindi un enorme potenziale di rischio. Rilevare gli anticorpi contro il coronavirus sarebbe utile. «Da quando abbiamo i test PCR per la diagnosi del virus ci siamo accorti che quasi sicuramente molti bambini, all’epoca delle prime ondate, hanno contribuito a trasmettere la malattia agli adulti - riprende il dottor Diana -. Ormai è così. Non è più un tabù. Anche loro sono in grado di contagiare. Lo vediamo bene adesso negli asili, dove c’è un alto tasso di contagiosità».

Dunque, i bambini entrano in contatto con il virus e possono trasmetterlo a loro volta. Fortunatamente, però, corrono meno rischi, per loro la malattia è quasi sempre lieve. Anche se, sottolinea Diana, «meno rischio non significa zero rischio. Oggi sappiamo che un’ampia fetta di contagiati è composta da bambini. Mentre un anno fa, come ho detto, i bimbi non venivano testati. Anche se starnutivano non ci si badava più di tanto. Eravamo tutti concentrati sugli adulti. Se in una famiglia c’era un sospetto, al test venivano sottoposti solo i genitori, non i loro figli».

I test a tappeto

È stato un po’ l’uovo di Colombo. Da quando si è iniziato a testare a tappeto anche gli adulti asintomatici e si è scoperto che tanti avevano il virus, da lì si è capito che pure nei bambini probabilmente era così. In sostanza, ci si era cullati in un’illusione. «A contribuire al propagarsi del virus sono proprio i soggetti asintomatici, insospettabili perché stanno bene e non hanno sintomi pur avendolo inconsapevolmente addosso. Sappiamo bene come funziona: ci diffidiamo del collega ammalato, non del collega che sta bene e che quindi continua a condurre una vita “normale”, a socializzare e ad avere contatti con gli altri».

Il vaccino

Oggi, alle prese nuovamente con i reparti di cure intense stracolmi, e con il personale sanitario a rischio burn out, si corre ai ripari e si pensa di proporre il vaccino anche ai più piccoli, per cui il via libera di Swissmedic è arrivato venerdì (fascia di età tra i 5 e gli 11 anni). Negli Stati Uniti - dove si sono registrati 1,9 milioni di casi, 8.300 ospedalizzazioni e 2.300 casi della sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica e un centinaio di decessi - da novembre anche loro vengono sottoposti alla vaccinazione. Due iniezioni, distanziate l’una dall’altra di tre settimane, ma con un dosaggio più basso. Pfizer, dicono le autorità USA, ha dimostrato un’efficacia del 90,7% contro le forme più gravi della malattia. «Domandiamoci se per un bambino è meglio indossare costantemente la mascherina, magari veder pure morire un nonno o fare il vaccino? - si chiede Diana -. Ecco, forse quest’ultimo è il ‘male’ minore. Anche se capisco bene la preoccupazione dei genitori, come pediatra la affronto quotidianamente».

La sierologia

Contro la preoccupazione dei genitori indecisi se far vaccinare o no i propri figli, e per riuscire il prima possibile a uscire da questa maledetta pandemia, Diana propone una sierologia prevaccinale. E spiega: «Se il piccolo è sieronegativo a 5 anni i genitori possono decidere di esporre il bimbo alla COVID con il vaccino o con la malattia. Perché abbiamo visto che anche loro prima o poi si ammalano, inutile girarci intorno. E, ripeto, sono anche loro un veicolo di contagio. Questo esame permette quindi di dare una mano ai genitori indecisi».

Sottoporre la popolazione non vaccinata a test sierologici è un’ipotesi che sta valutando il canton Ginevra. Il consigliere di Stato Mauro Poggia, a capo del Dipartimento della salute, si sta muovendo in questa direzione. «Far fare la sierologia a tutti e raccomandare la vaccinazione anche ai bambini - insiste Diana -. L’ho visto anche nel mio studio: tanti genitori esitanti, dopo aver fatto il test cambiano idea. Questa mi sembra una buona soluzione, piuttosto che idee assurde come quella di qualche mese fa di pagare 50 franchi chi riusciva a convincere una persona a vaccinarsi. Per fortuna è durata poco. Mentre offrire un test sierologico gratuito a tutti permetterebbe agli esperti pure di organizzare degli studi epidemiologici, sia a livello cantonale sia nazionale».

©CdT.ch - Riproduzione riservata