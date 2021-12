Ogni anno ha le sue parole. Il 2021 non fa eccezione. Un anno contraddistinto, ancora, dall’estenuante lotta contro una pandemia che sta modellando anche il linguaggio comune. E poi c’è lo sport. Un universo che, come dimostrano le ricerche su Google, continua a muovere le masse del mondo intero.

A come Anima

Il protrarsi delle incertezze legate alla pandemia non ha scalfito il bisogno di amare e di essere amati. L’analisi di Google Trends rivela infatti che nel 2021 l’anima gemella è stata cercata, in rete, come mai in precedenza. Il picco è stato registrato nella settimana successiva a San Valentino. Non è invece dato sapere se e quante anime gemelle siano state trovate.

B come Borradori

È stato il lutto che più di tutti ha segnato il cantone in quest’anno che volge al termine. La scomparsa di Marco Borradori, spentosi lo scorso 11 agosto all’età di 62 anni, è anche l’unico lutto ticinese che compare nella top 10 nazionale di Google Trends. Le ricerche correlate alla scomparsa del sindaco di_Lugano hanno travalicato i confini cantonali.

C come Certificato

È la scelta del Dipartimento di linguistica applicata della Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo (ZHAW) quale parola dell’anno in lingua italiana. Il COVID-19 ha messo il certificato sulla bocca di tutti. In particolare di chi è obbligato a chiederne la presentazione agli ospiti di ristoranti, musei, teatri, biblioteche, centri sportivi e via dicendo.

D come Doomscrolling

Un altro termine che in questo secondo anno pandemico è stato cercato su_Google come mai prima a livello mondiale. Per i pochi che non dovessero ancora averlo cercato, doomscrolling è un neologismo inglese che indica la tendenza a trascorrere il proprio tempo davanti a uno schermo ad assorbire notizie negative. Una pratica deleteria per la salute mentale.

E come Eriksen

Il calciatore danese, vittima di un arresto cardiaco ai campionati europei durante la partita contro la Finlandia, è stato lo sportivo più cercato su Google a livello mondiale nel 2021, davanti al golfista Tiger Woods e alla ginnasta Simone Biles. Christian Eriksen è anche la personalità più ricercata in Svizzera, davanti all’attore statunitense Alec Baldwin.

F come Federer

Non è un tema nuovo, anzi. Ma anche il 2021 è stato contraddistinto dalle illazioni sul possibile ritiro dell’inossidabile Roger Federer. Alla fine il 40enne basilese è ancora lì, pronto a tornare in campo. Sebbene quest’anno lo abbia fatto solo col contagocce, raccogliendo quale miglior risultato il raggiungimento dei quarti di finale a Wimbledon.

G come Gelato

Curiosamente la ricetta più cercata dagli svizzeri su Google è stata quella del gelato. Almeno nella parte germanofona, dove «glace selber machen» è stata la richiesta più frequente. In Italia invece a farla da padrone è stata «la pizza in casa». In classifica, al sesto posto delle ricerche culinarie su_Google, si trovano persino «le uova sode».

H come Haters

Crescono i social media e crescono gli haters, gli odiatori. Leoni da tastiera che, solitamente approfittando dell’anonimato, esprimono odio oppure incitano all’odio contro determinati individui. Uno studio della ZHAW evidenzia che gli insulti e le discriminazioni si riferiscono prevalentemente all’aspetto, all’orientamento sessuale e all’origine.

I come Iel

È un pronome francese che nasce dalla fusione tra il e elle. Più che una parola è uno strumento che serve ad evocare una persona senza assegnarle un genere. È stato accolto quest’anno nel dizionario «Le Robert», suscitando un vasto dibattito in tutto il mondo francofono. La ZHAW l’ha scelto come parola dell’anno in lingua francese.

L come LGBTQIA+

In principio, negli anni ‘80, fu la formula LGB, per indicare lesbiche, gay e bisessuali. In seguito l’acronimo si è arricchito di altre lettere, per includere transessuali, queer, intersessuali e asessuali. Il + sta invece a indicare la possibilità di includere altre espressioni di genere. Sotto questa forma, in giugno, il termine ha fatto ingresso nell’Enciclopedia Treccani.

M come Muffole

Le ha indossate Bernie Sanders per proteggersi dal freddo durante la cerimonia di insediamento del presidente Joe Biden, nel gennaio scorso._Saranno state le muffole, sarà stato l’aspetto distaccato, quasi corrucciato, del senatore democratico, ma l’immagine è subito diventata virale._Scatenando una rinnovata passione per i tradizionali guanti di lana.

N come NFT

Il mercato dei non-fungible tokens (Nft) è triplicato nell’ultimo anno._Perché questi certificati digitali registrati su blockchain permettono di attestare la proprietà di praticamente qualsiasi cosa. Compresi beni immateriali, come una canzone, un video o un tweet, come il primo di Jack Dorsey, venduto per 2,9 milioni di dollari.

O come Omicron

Avrebbe dovuto chiamarsi Xi. Ma per non urtare la sensibilità del presidente cinese Xi Jinping, l’Organizzazione mondiale della salute ha preferito saltare una lettera e scegliere Omicron quale nome della nuova variante scoperta in Sudafrica. Scelte che, se non altro, ravvivano l’interesse nei confronti di un alfabeto, quello greco, troppo spesso ignorato.

P come Pazienza

Figura, tale quale, tra le parole dell’anno in lingua romancia scelte dalla ZHAW. Ma potrebbe figurare benissimo anche tra le parole dell’anno in lingua italiana. Tutti hanno bisogno di avere pazienza, tanta pazienza, santa pazienza. La virtù dei forti, ancor più in questo periodo in cui sarebbe così facile lasciarsi prendere dallo sconforto.

Q come Quarantena

È balzata all’onore delle ricerche di Google nel 2020, con l’avvento della pandemia. Ci è rimasta, purtroppo, anche nel 2021. I_maggiori picchi si sono registrati in occasione dei cambiamenti di regime annunciati dal Consiglio federale. Per esempio a fine novembre con l’introduzione della misura, poi subito revocata, in relazione alla nuova variante.

R come Rivoluzione

È quella avvenuta in Ticino il 13 dicembre 2020, i cui effetti si sono goduti pienamente solo quest’anno: l’introduzione del nuovo orario dei trasporti pubblici con la nuova galleria di base del Ceneri._Ora ci si augura solo che si rafforzino le fila dei «rivoluzionari», come sono stati definiti i passeggeri dal direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali.

S come Sommer

Portiere ed eroe della Nazionale di calcio,_Yann Sommer è stato la personalità svizzera più cercata su Google in Svizzera nel 2021. Domina una classifica composta praticamente solo da sportivi, con il collega Xherdan Shaqiri al secondo posto e la tennista Belinda Bencic al terzo. Nel 2020 invece il podio era composto da Darius Rochebin, Alain Berset e Daniel Koch.

T come Tetto

È stato il tetto più discusso dell’anno, se non della storia. Quello dell’edificio che ospitava il Centro sociale autogestito a Lugano, distrutto nottetempo dalla polizia, dopo una manifestazione degli inquilini non paganti. Si è detto di tutto di più. Finché alla fine si è scoperto che quel tetto è stato demolito a causa di un «claudicante passaggio di informazioni».

U come Urgenza

È la seconda parola dell’anno in lingua italiana scelta dalla ZHAW. «Mai come nella nostra epoca siamo attanagliati da molteplici urgenze - evidenzia il professor Angelo Ciampi -. L’urgenza richiama non solo la fragilità della vita ma anche le problematicità insite nei nostri sistemi di vita che ci mostrano quanto siano drammatici i rischi che stiamo correndo».

V come Vax

Il diminutivo inglese di vaccino è entrato di prepotenza nel dibattito. Dopo aver analizzato una banca dati di oltre 14,5 miliardi di parole circolate sul web in questo 2021, l’Oxford English Dictionary ha eletto vax quale sua parola dell’anno. «È raro osservare che un singolo argomento abbia un impatto così drammatico sul linguaggio» è stato il commento.

Z come Zalando

Un marchio come simbolo dell’inarrestabile crescita del commercio online. Dopo aver nel aumentato il proprio volume di vendite del 30% nel 2020, superando quota 10 miliardi di euro, il gruppo tedesco specializzato in vestiti e accessori prevede un’ulteriore crescita nel 2021. Nonostante il commercio al dettaglio non abbia più subito chiusure forzate.

