Draghi, Mattarella e poi il grande vuoto

Certo che l’Italia non si fa mancare nulla. Come nel «Rigore più lungo del mondo», il romanzo di Osvaldo Soriano dove il concetto dell’attesa viene rappresentato da una scalcinata squadra sudamericana impegnata in una finale bloccata a venti secondi dalla fine, il parlamento e i grandi elettori riuniti a Roma per eleggere il presidente della Repubblica alla fine hanno rimesso palla al centro.

E hanno ricominciato la partita con Sergio Mattarella, che aveva chiesto di poter fare un passo indietro ma che alla fine ha accettato di andare avanti per senso dello Stato. La prima domanda spontanea - oltre che di buon senso - che ora si fanno tutti è: come mai non si è proseguito sin dall’inizio con Mattarella? Sarebbero bastate poche ore per chiudere la partita e agli italiani sarebbe stata evitata...