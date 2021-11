Oltre 15 milioni di franchi (15,2). Un’altra paccata di soldi, l’ennesima, che Berna ha deciso di spendere in soli sette giorni (Settimana nazionale della vaccinazione, 8-15 novembre) per convincere gli indecisi a sottoporsi alla profilassi contro il coronavirus. «Soldi mal spesi, con tutti quei milioni si può fare di più e meglio», osserva Laurence Fehlmann Rielle. Il consigliere nazionale ginevrino (PS) non è l’unica voce critica nei confronti del Consiglio federale «il cui budget per l’insieme dell’offensiva vaccinale - come spiega Michael Beer dell’Ufficio federale della salute - è di 96,2 milioni di franchi».

L’agenzia zurighese

A sollevare mugugni, oltre all’ingente spesa per soli 7 giorni, anche il fatto che, malgrado gli scarsi risultati, Berna si affidi ancora all’agenzia zurighese Rod Kommunikation. ‘Uscire assieme dalla pandemia’, lo slogan. Uscita a quanto sembra piuttosto lontana. Solo il 64% gli svizzeri completamente vaccinati (due dosi)! Altri Paesi hanno fatto decisamente meglio. Comunque sia il Consiglio federale punta molto su quest’ultima ‘campagna’ per cui ha addirittura coinvolto oltre 80 personalità.

La comunicazione

Laurence Fehlmann Rielle ha lavorato nell’ambito della prevenzione e sostiene l’approccio del Consiglio federale ma... «A mio parere - dice - manca un concetto fondamentale, la comunicazione, che in questi casi è essenziale. Tant’è che dapprima Berna aveva giustamente annunciato l’invio di una lettera a tutta la popolazione durante questa ‘offensiva’. Molto probabilmente non se ne farà nulla. Invece, per una settimana spazi pubblici e media nazionali saranno invasi da manifesti. Credo che per convincere le persone ancora indecise si debba agire in maniera diversa, più abile e non aggredirle con una martellante campagna pubblicitaria. Ripeto, 15 milioni di franchi spesi in questo modo mi sembrano eccessivi».

Una comunicazione più efficace, dunque. Ragione per cui mal si comprende, tra le altre cose, la scelta di veicolare l’identico ‘messaggio’ per tutta la Svizzera. Affidato, come detto, alla Rod, all’origine di altre campagne di informazione nell’ambito della pandemia come i pannelli colorati, verde, arancione, rosso, con i pittogrammi, comparsi all’inizio. «Come si può pensare allo stesso slogan per tutti i cittadini?! - si chiede Fehlmann Rielle -. Nessuna considerazione per le diversità culturali. Ci si è limitati a tradurre una frase dal tedesco».

La replica di Berna

«Occorre fare una distinzione fondamentale tra la campagna in corso e le misure di comunicazione nell’ambito delle norme comportamentali/igieniche e delle vaccinazioni e la settimana attualmente prevista - replica Adrian Kammer, capo della sezione informazioni e campagna dell’Ufficio federale della salute -. Sono stati implementati 37 sottoprogetti sul comportamento e sulla vaccinazione. Rod Kommunication è stata incaricata per le informazioni nel contesto della pandemia. A tutt’oggi ha ricevuto mandati federali per 7,125 milioni, di cui hanno beneficiato decine di ‘esterni’ (società di produzione, fornitori di servizi di comunicazione, hosting...). Nel 2020 sono stati spesi circa 18,5 milioni per l’informazione; nel 2021, fino al 30 settembre, circa 10 milioni».

Resta scettica Fehlmann Rielle: «L’efficacia di queste campagne è sotto gli occhi di tutti... - commenta -. Staremo a vedere i risultati di quest’ultima».

