«Le aziende asiatiche si sono riprese il mercato, combattere con loro è impossibile. Hanno prezzi troppo bassi». Federico Tamò , farmacista e imprenditore di Bellinzona è tra quelli che per primi, l’anno scorso, si sono messi a produrre a Sementina mascherine chirurgiche, uno degli accessori più importanti per arginare il coronavirus. Talmente fondamentale da essere obbligatorio ancora oggi negli spazi chiusi e sui trasporti pubblici. Eppure... eppure «non so quante aziende svizzere saranno ancora in piedi dopo la pandemia», annota Tamò. Anche perché le due principali imprese elvetiche del settore hanno delocalizzato o sono sul punto di andarsene definitivamente dalla Svizzera. Per andare dove? Nei Paesi dell’Europa dell’Est. Dove produrre costa molto meno. «Se se ne vanno le due locomotive del settore, stiamo perdendo davvero i pezzi», constata amaro Tamò.

Almeno sei produttori in Ticino

La situazione è leggermente migliore in Ticino. Dove le aziende produttrici di mascherine sono almeno sei. Lo si deduce dalla recente gara d’appalto del Cantone per la fornitura di 1,5 milioni di pezzi destinata all’Amministrazione cantonale. Gara d’appalto contro la quale è stato inoltrato un ricorso al Tribunale amministrativo. «Per fortuna in Ticino ci sono ancora enti pubblici e privati che sono rimasti fedeli all’idea dell’approvvigionamento locale e lo stanno sostenendo», precisa Tamò. Anche Moreno Lazzaroni, imprenditore di Ligornetto, non si lamenta (vedi articolo in basso). Anzi. «Il mercato è andato indietro, è vero. Ma non per noi, che ci siamo consolidati anche grazie a clienti molto fedeli».

«Politica troppo lenta»

Nella stragrande maggioranza dei casi invece senza un aiuto o la giusta sensibilità andare avanti è quasi impossibile. Ecco perché Tamò, che fa parte dell’associazione nazionale dei produttori di mascherine, si aspetta «un segnale in tempi brevi da parte della politica». Un segnale che ha un nome ben preciso. «Serve un sostegno diretto o indiretto», precisa il farmacista e imprenditore. Un aiuto ai clienti «che dimostrano di avere una sensibilità per i prodotti locali». La soluzione, secondo il produttore di Sementina. dunque esiste. «Il problema è che la politica non ha lo stesso passo dell’economia. Avanti di questo passo e la situazione diventerà sempre più drammatica».

Il paradosso

Un paradosso, a ben guardare. Perché la produzione locale era nata proprio per rispondere a un bisogno. Impellente. La mancanza di mascherine. Che a un certo punto della prima ondata era diventata cronica. Endemica. Del resto, la COVID era arrivata tutta d’un colpo. Dappertutto. E la domanda di mascherine era schizzata alle stelle. L’offerta non era però adeguata. Ed era stata data la precedenza al personale sanitario. Impegnato al fronte. I produttori locali di mascherine erano nati proprio in quel momento. Per rispondere a un’urgenza.

Volumi scesi nettamente

Oggi che gli effetti della pandemia non sono più quelli di un anno fa, i volumi di produzione si sono ridotti «nettamente», fa sapere Tamò. Niente a che vedere insomma con i 50mila pezzi al giorno di un tempo, solo per citare le quantità dell’azienda di Tamò. Ecco perché «non sappiamo se ci saremo ancora dopo la pandemia», aggiunge il titolare. I prodotti cinesi che all’inizio avevano fatto fatica a rispondere alla domanda sono tornati. Più prepotenti che mai. Da qui la necessità, secondo l’associazione nazionale di produttori svizzeri, di intervenire. Al più presto. Prima che sia troppo tardi. Prima che le mascherine made in Switzerland siano solo un lontano ricordo.

