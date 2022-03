Nel mezzo del piano di Magadino, la base ticinese della Rega, Guardia aerea svizzera di soccorso, è sempre pronta a prestare aiuto portando la medicina d’urgenza al paziente in gravi situazioni d’emergenza. Il 2021 ha visto numeri record con più di 12.000 persone soccorse, una media di 50 interventi al giorno, +10,7% rispetto all’anno precedente.

Il Cantone in controtendenzaL’elibase Ticino è sollecitata soprattutto per infortuni sulle piste di sci e interventi con l’argano in montagna e sui corsi d’acqua. Tuttavia nel 2021 gli interventi sono calati a 779 rispetto agli 842 dell’anno precedente. «Questi numeri sono da commentare tenendo in considerazione le condizioni meteo: è stata un’estate all’insegna del brutto tempo, che ha disincentivato le escursioni in quota e durante l’inverno c’è stata...