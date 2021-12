Il 2022 sarà un buon anno. Parola di Daniel Stelter, economista con dottorato all’Università di San Gallo, già membro del comitato esecutivo di The Boston Consulting Group, fondatore del think tank Beyond the Obvious. Uno dei più rinomati opinionisti tedeschi, che vive e lavora tra Berlino, Londra e... Locarno. «Il Ticino è in una posizione eccezionale - dice -. Può approfittare degli impulsi provenienti da nord e sud per far crescere la propria prosperità».

Dottor Stelter, come fa a essere così ottimista?

«Tutto lascia pensare al meglio. L’anno prossimo la crisi del coronavirus dovrebbe essere superata e con essa le relative perturbazioni all’economia. Ciò non significa che tutti staranno di nuovo bene. Ma in linea generale potremo contare su una buona crescita e su un aumento dell’occupazione».

Noi cittadini saremo più o meno benestanti?

«Fondamentalmente il nostro benessere tornerà a crescere, seppur in modo non uniforme. D’altra parte però in questo periodo gli Stati hanno contratto nuovi debiti molto ingenti, che in futuro qualcuno dovrà in qualche modo ripagare. Pertanto negli anni a venire dovremo probabilmente fare i conti con una riduzione della spesa pubblica, con nuove tasse e con una più forte inflazione».

In sostanza, la pandemia ci ha arricchiti o impoveriti?

«Ci sono persone che oggi hanno più soldi di prima. Ma questa pandemia ci è costata in termini di prosperità della società nel suo insieme. Le conseguenze ci accompagneranno ancora per anni».

Secondo lei, quale paese ha gestito meglio la pandemia?

«Probabilmente si tenderà a pensare a paesi come l’Australia o la Nuova Zelanda, che hanno tenuto sotto controllo la pandemia grazie a un ampio isolamento. Tuttavia non credo che questa strada avrebbe potuto essere seguita anche da paesi che, come quelli europei, non sono separati l’un l’altro dal mare».

In Europa, chi se l’è cavata meno peggio?

«Da un punto di vista tedesco, direi che la Svizzera non si è mossa male, soprattutto dal punto di vista dell’equilibrio tra salute e interessi economici».

Lei è fautore di uno Stato più efficiente. Non crede che il coronavirus abbia invece generato uno Stato più ingombrante?

«Più che altro la pandemia ha mostrato a tutti quanto male funzioni il nostro Stato. Mi riferisco alla Germania. L’amministrazione pubblica non è stata minimamente all’altezza di quanto ci si sarebbe aspettato da una nazione industriale che vuole essere leader nel mondo. La politica ha mostrato enormi difetti di qualità. E la cosa peggiore è che non trae nessun insegnamento dai propri errori. Al contrario, adesso vuole anche regolamentare nel dettaglio la politica climatica. Io credo che non ci voglia più Stato, ma uno Stato migliore».

Come economista, ha paura dell’onda verde?

«Paura è il termine sbagliato. Quello che mi preoccupa è che, soprattutto in Germania, abbiamo a che fare con una discussione molto ideologica. Di conseguenza si tende a ignorare le difficoltà tecniche o a voler credere che in futuro le tecnologie potranno risolvere qualsiasi problema».

Si riferisce alla transizione energetica?

«Sì, temo che la Germania voglia frettolosamente sacrificare la sicurezza dell’approvvigionamento, ciò che andrebbe a scapito anche dei suoi vicini. Una politica del genere può essere condotta solo da chi ha dimenticato quanto sia importante l’approvvigionamento energetico, non solo per la piazza economica ma anche per la pace sociale».

È reale l’ipotesi di un blackout generale?

«È uno scenario da prendere sul serio. In Germania l’Ufficio federale per la protezione dalle catastrofi considera il blackout come la più grande minaccia plausibile. I tecnici avvertono che se le centrali nucleari dovessero essere spente, un blackout sarebbe molto più probabile già nel giro di pochi anni».

Pensa che la crisi delle materie prime verrà risolta?

«Sì, è solo questione di tempo. Tuttavia ciò non significa che i prezzi torneranno ai livelli precedenti».

Perché?

«Abbiamo a che fare con due sviluppi distinti. Da una parte notiamo una rapida e forte ripresa della domanda, ciò che è rallegrante, accompagnata da un ritardo nell’espansione dell’offerta. D’altra parte ci sono però anche dei cambiamenti strutturali. Penso per esempio alle misure contro il cambiamento climatico. Queste misure porteranno a un aumento dei prezzi e a un eccesso di domanda per alcuni materiali, come il rame. Con il rischio di andare incontro a penurie significativamente maggiori e quindi a nuovi aumenti dei prezzi».

Un’altra grande sfida è quella del sistema pensionistico. È ancora possibile salvarlo?

«Il problema è evidente a tutti. Fortunatamente viviamo più a lungo, ma si fanno meno figli e quindi si pone la domanda di come finanziare il sistema contributivo in futuro. Non importa se questo avverrà attraverso contributi o tasse. L’importante è correggere una ridistribuzione che rischia sempre di più di travolgere le giovani generazioni».

La Svizzera ha deciso di aumentare l’IVA e l’età pensionabile delle donne, da 64 a a 65 anni. Sono misure sufficienti?

«Non sono un esperto del sistema pensionistico elvetico. Ma dubito fortemente che questa sarà stata l’ultima riforma delle pensioni».

In generale, come si possono salvare le pensioni?

«La soluzione più ovvia è prolungare l’età lavorativa in considerazione dell’aumento dell’aspettativa di vita. Può aiutare anche l’immigrazione, ma deve essere composta da persone ben formate e motivate. Sotto questo aspetto la Svizzera è in una posizione migliore rispetto alla Germania. Molti elementi suggeriscono che nei prossimi anni l’attrattiva della Svizzera migliorerà in modo significativo».

Quali sono i punti forti della Svizzera?

«La Svizzera ha un processo decisionale decentralizzato, un’amministrazione pubblica che a mio avviso funziona bene e un alto livello di impegno civico. Inoltre gli svizzeri mi colpiscono sempre per il loro sobrio pragmatismo. Pongono più attenzione sul contenuto che sull’apparenza. Questo è un bene. Penso che sia uno degli aspetti fondamentali del successo economico svizzero a livello globale».

È un bene anche che la Svizzera non faccia parte dell’Unione europea?

«Credo di sì. L’Unione europea va incontro a un decennio estremamente difficile. Dovrà affrontare delle grandi sfide. Con il rischio di inabissarsi».

Un’ultima domanda sul Ticino, dove lei trascorre parte dell’anno. Secondo lei il cantone dovrebbe guardare più a nord o a sud?

«In entrambe le direzioni. Il Ticino è in una posizione eccezionale in mezzo all’Europa. Il cantone può beneficiare degli impulsi provenienti da sud e da nord. Non dimentichiamo che la Lombardia è una delle regioni economiche più forti d’Europa. Lo stesso vale per la Svizzera settentrionale. Qui si trova la chiave per accrescere la prosperità del cantone».

