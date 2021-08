La società diventa più liquida. Le tecnologie imperversano. Ma gli universitari svizzeri studiano per diventare filosofi, letterati e psicologi. Un paradosso? Nessuno lo sa. Quel che è certo è che le aziende da anni vorrebbero laureati con competenze più tecniche, «mancheranno ingegneri», questo il mantra, «per tenere il passo della digitalizzazione che avanzerà». Altrettanto certo però è che gli studenti scelgono, appunto, il percorso opposto. Almeno secondo gli ultimi dati statistici che fotografano l’anno accademico 2020-2021 sulla base delle iscrizioni avvenute nelle dieci università cantonali e nei due politecnici federali. In tutto 165mila studenti, il 5% in più rispetto all’anno precedente. Non pochi. Visto che sono il doppio di vent’anni fa.

«Io non sono così sicuro che sia un aspetto negativo». A parlare non è un filosofo. Ma un informatico. Di più. È colui che dirige il Master in intelligenza artificiale all’Università della Svizzera italiana (Usi). Luca Maria Gambardella. «L’alta tecnologia non ha bisogno solo di ingegneri, ma anche di letterati - spiega - un team composto soltanto da specialisti e ‘scienziati’ è un team debole. Le persone con competenze umanistiche e sociali danno un valore aggiunto indispensabile perché sono capaci di fornire un punto di vista diverso, arricchente e utile. Soprattutto nel campo dell’intelligenza artificiale che si occupa appunto di sviluppare la tecnologia interagendo con gli esseri umani». È però vero che il mondo delle imprese sembra avere fame di figure specialistiche. Anche perché la tecnologia evolve. I processi si fanno sempre più complessi. E non c’è spazio per l’improvvisazione.

Bisogna veramente fare di tutto affinché lo Stato, le scuole e le aziende orientino al meglio gli studenti

La sfida della finanza

«È una sfida importante». Franco Citterio, direttore dell’Associazione bancaria ticinese (Abt), ha davanti agli occhi l’evoluzione compiuta dalla finanza negli ultimi anni. Una finanza 2.0 sempre più digitale, connessa, veloce. Che non vuole comunque perdere di vista il contatto umano, soprattutto con i servizi alla clientela. Però..., «però certe abilità e conoscenze tecniche oggi servono più di ieri - precisa Citterio - proprio nel contatto con i clienti, visto che è importante che un consulente capisca come funziona, ad esempio, l’intelligenza artificiale nell’elaborazione delle analisi di mercato». Un sapere «che a differenza del passato oggi non si improvvisa». Ecco perché «bisogna veramente fare di tutto - prosegue Citterio - affinché lo Stato, le scuole e le aziende orientino al meglio gli studenti». Non per costringere verso una o l’altra strada. «Ma per informarli delle esigenze e delle opportunità dell’economia».

Professioni con poco appeal

Per colmare la distanza tra esigenze delle imprese e scelte degli studenti serve insomma più impegno. A esserne convinto è anche Luca Albertoni, direttore della Camera di commercio del cantone Ticino. «Anche perché - sostiene - le professioni tecniche hanno sicuramente un problema di appeal, sono viste e percepite come molto complesse». Senza trascurare il fatto che a impedire un’inversione di tendenza sono anche alcune caratteristiche delle facoltà tecniche. «I politecnici, ad esempio, hanno alcune discipline a numero chiuso», precisa Albertoni. Laurearsi nelle facoltà umanistiche non significa comunque precludersi la possibilità di lavorare nelle aziende. Anzi. «Negli ultimi anni ho visto molti settori dell’economia aprire le porte anche a chi possiede una formazione umanistica e una preparazione più ampia. La gestione di un’impresa è diventata infatti sempre più complessa. Ed ecco che possono tornare utili anche competenze sociali. Penso ad esempio alle Risorse umane».

La Svizzera sfornerà dunque sempre più filosofi, letterati e psicologi? Presto per dirlo. Di sicuro, secondo Monica Duca Widmer, presidente dell’Usi, le scelte fatte dagli studenti nell’ultimo anno accademico sono un segnale di un cambiamento. «Il coronavirus ha creato una crisi sanitaria, economica, ma anche esistenziale. Siamo passati dalla convinzione di avere tutto sotto controllo alla scoperta di far parte di una comunità, da una società troppo individualista a un mondo dove non esiste solo un Io, ma un Noi».

Un cambiamento di prospettive e di certezze che «nei giovani ha avuto l’effetto che abbiamo davanti agli occhi: la voglia di studiare e di capire di più l’altro». Detto altrimenti, la decisione di iscriversi in un’università capace di dare risposte esistenziali e sociali a quesiti che fino a poco fa non sembravano importanti. O anche solo secondari. E che invece la pandemia ha riportato al centro. Almeno per il momento.

