Il potere dev’esser bianconero», ha iniziato a cantare la Curva Nord luganese negli anni Ottanta sotto le volte della Resega. «Il Ticino è biancoblù», ha scandito e scandisce la Gioventù Biancoblù leventinese, tra una Montanara intonata per sigillare la vittoria dei prodi ‘contadini’, o mal digerita quando interpretata dai ‘corbatt’ bianconeri.

Per tagliare la testa al toro, un toro immaginario beninteso, abbiamo sondato il terreno del Gran Consiglio per sapere infine di quale colore sportivo sia il potere che decide della nostra vita quotidiana. Tra mail e telefonate, abbiamo raggiunto i 90 rappresentanti del popolo. Le loro risposte hanno così sancito in modo inoppugnabile che fino al termine della legislatura 2019/2023 il potere legislativo è biancoblù: il 59% dei deputati tifa Ambrì Piotta, il 31% Lugano mentre il 10% non si schiera o sostiene di non essere interessato alle vicende hockeistiche.

L’analisi del politologo

La supremazia biancoblù è particolarmente evidente a sinistra, dove il solo Nicola Corti osa dichiarare la propria fede bianconera. «È risaputo che la curva sud è più di sinistra della curva nord - commenta Nenad Stojanovic, politologo all’Università di Ginevra e lui stesso tifoso dell’Ambrì -. Non sorprende che i politici della sinistra, sopracenerini come sottocenerini, siano tutti o quasi biancoblù».

Tende verso la Gottardo Arena anche il PPD, la cui maggioranza parlamentare non segue il presidente Fiorenzo_Dadò, bianconero. Le due tifoserie sono invece piuttosto equamente rappresentate nel PLR e nella Lega. Mentre nell’UDC è un testa a testa tra leventinesi e astenuti, come Paolo Pamini che sostiene di seguire con interesse solo la vela e il tiro.

«Gli altri partiti sono più divisi - prosegue Stojanovic -, perché la componente regionale è più forte. Non a caso nelle elezioni cantonali il PPD e il PLR dividono le loro liste in 10 distretti elettorali mentre il PS e i Verdi per tanti anni avevano il circondario unico. Ci sono poi altri fattori che svolgono un ruolo, in particolare l’idea - giusta o sbagliata che sia - che l’Ambrì Piotta sia un hockey club che viene dal basso, più genuino e più popolare rispetto al Lugano che è visto come più dipendente dei soldi dei grandi finanzieri».

La reazione dei presidenti

Vicky Mantegazza mastica un poco amaro. «Le cifre dicono questo - osserva il presidente dell’HC_Lugano -. Il potere politico sostiene i biancoblù. Non è certo una sorpresa». Sul ghiaccio la storia però ha altri colori. «La memoria mi ha allora portato a guardare le statistiche di Brenno Canevascini - prosegue Mantegazza -. Su 242 derby giocati nella storia dell’hockey svizzero, il Lugano ne ha vinti 147, oltre il 60%. E, a dir la verità, mi tengo stretto questo risultato».

Dal canto suo Filippo Lombardi si dice confortato. «Sapevo che il Ticino è per due terzi biancoblù e per un terzo bianconero - afferma il presidente dell’HC Ambrì Piotta -. Questo sondaggio dimostra che il parlamento è rappresentativo della popolazione. È un ottimo segnale per la democrazia». Sebbene sia vero che sul ghiaccio è il Lugano a primeggiare. «In cambio noi abbiamo il miglior risultato punti per milioni spesi» taglia corto Lombardi.

Le conclusioni

Al di là dei battibecchi presidenziali, quali considerazioni trarre da questo risultato? Si mormora che in riva al Ceresio qualcuno voglia chiedere elezioni anticipate. Più che di impeachment si potrebbe parlare di impaccio. Qualcuno potrebbe anche ipotizzare un nesso tra lo stato psico-fisico-economico-sociale attuale del Cantone e la prevalenza di una fede sportiva sull’altra? Oppure un influssosul prodotto interno lordo cantonale (PIL) delle alterne vicende in campionato e nei derby di Lugano e Ambrì Piotta? Chissà.

