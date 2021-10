Una marmitta di rame. È questo l’originale regalo che Petra Gössi, presidente uscente del Partito liberale radicale (PLR) ha consegnato al suo successore Thierry Burkart. Una marmitta uguale a quella utilizzata dal druido Panoramix per preparare la pozione magica che aiuta gli abitanti del villaggio gallico di Asterix e Obelix a superare tutte le sfide.

«I galli sono conosciuti per essere molto bellicosi - ha detto Gössi davanti ai delegati riuniti a Bienne -, litigano per sciocchezze ma poi si riconciliano sempre e vanno insieme a cacciare i cinghiali e i romani. I galli difendono insieme il loro villaggio dove regnano la libertà e la gioia, nonostante tutto intorno l’impero romano lanci minacce di ogni sorta. Ecco, le similitudini tra il villaggio gallico innamorato della libertà e il_PLR sono solo coincidenze?».

Evidentemente no, secondo Petra Gössi, che ha invitato il partito a difendere la libertà con le unghie e coi denti. Sotto la guida rassicurante di un nuovo leader. «Che utilizzi questa marmitta - ha affermato la svittese - per creare una buona pozione magica che ci aiuti a lavorare a favore della Svizzera in maniera liberale e progressista, anche nelle situazioni più difficili».

Quasi unanimità

Il nuovo leader Thierry Burkart, eletto con 296 voti a favore, 3 contrari e 4 astenuti, non si è invece lasciato andare a voli pindarici. «Oggi non avete eletto un presidente - ha detto l’argoviese - bensì una squadra. I quattro vicepresidenti e io lavoreremo insieme per tenere alta la voce liberale nel nostro paese». E giù applausi scroscianti per un presidente che, seppur candidato unico, sembra essere riuscito a convincere la base.

Nel clima di gioia è emersa una sola critica, quella espressa da Peter Regli, airolese di origine, ex capo dei servizi segreti. «La squadra è bella - ha osservato - ma vedo che non c’è un ticinese._Spero che saprete rimediare a questa mancanza». Nessuno ha però dato seguito alla richiesta. Per acclamazione, alla vicepresidenza sono stati confermati il vallesano Philippe Nantermod e l’appenzellese Andrea Caroni, cui si affiancano due «new entry», la friborghese Johanna Gapany e lo zurighese Andri Silberschmidt.

Da notare infine che durante l’assemblea i delegati si sono chinati anche sulle votazioni federali del 28 novembre, esprimendo_un chiaro sì alla Legge COVID e due altrettanto chiari no all’iniziativa sulle cure infermieristiche e all’iniziativa sulla giustizia. L’estrazione a sorte dei giudici non piace aun partito che, come il villaggio gallico di Asterix e Obelix, vuole prendere le proprie decisioni attraverso il dialogo e il confronto. In piena libertà.

