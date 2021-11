Il rapimento del fratello è stato l’evento che ha cambiato la vita di Sofía Gaviria Correa, l’attuale ambasciatrice di Colombia in Svizzera. Era il 22 aprile 2003, Guillermo Gaviria era da poco più di un anno governatore del dipartimento di Antioquia, la regione dell’allora famigerata Medellin. Quel giorno stava partecipando insieme ad altre centinaia di persone a una « marcia per la non violenza ». A un certo punto irruppe un commando delle FARC e prelevò tre persone : il governatore Guillermo Gaviria, l’assessore per la pace Gilberto Echeverri e un parroco.

Il rivoluzionario pacifista

« Mio fratello si ispirava a Gandhi e Martin Luther King – spiega l’ambasciatrice colombiana a Berna -. Credeva fermamente nella non violenza come forma di resistenza pacifica all’uso delle armi, ma anche alle disuguaglianze e alla povertà. Era un rivoluzionario pacifista. Ma evidentemente alle FARC dava fastidio che ci fosse qualcuno che mostrava che in Colombia si poteva cambiare la società anche senza violenza, che si poteva migliorare il paese e renderlo più giusto anche senza usare le armi ».

Il parroco venne liberato poco dopo. Guillermo Gaviria e Gilberto Echeverri invece vennero tenuti prigionieri in una zona rurale. Per le FARC erano una preziosa moneta di scambio nelle trattative con il governo colombiano. Ma l’allora presidente Álvaro Uribe non aveva alcuna intenzione di scendere a patti con i guerriglieri. Era stato eletto promettendo di voler estirpare il narcotraffico con la forza e intendeva mantenere la sua promessa. Così, dopo aver localizzato il luogo in cui Gaviria ed Echeverri venivano tenuti prigionieri, il 5 maggio 2003 diede ordine alle forze speciali di liberare i due ostaggi. Ma l’operazione fallì poiché i guerriglieri delle FARC, vedendosi assediati, uccisero Gaviria ed Echeverri prima che questi potessero essere raggiunti da coloro che erano venuti per salvarli.

Il ritorno in patria

«Le FARC erano il più grande cartello di cocaina al mondo - ricorda Sofía Gaviria Correa -, avevano tanto denaro e tanto potere. Ma in quel momento iniziò il loro declino. Quegli omicidi segnarono un punto di svolta. In tutta la Colombia si generò un’ondata di rigetto nei confronti delle atrocità delle FARC, un’ondata che diede legittimità alla guerra frontale al narcotraffico scatenata dal governo di Álvaro Uribe. Con l’appoggio della popolazione, il presidente riuscì ad assestare duri colpi al narcotraffico e nel contempo ha creare nel paese una nuova sensazione di sicurezza. Fu l’inizio di un periodo molto positivo, che spinse a tornare in patria molti colombiani che, come me, erano emigrati all’estero».

Spagna, Stati Uniti, Irlanda... Sono diversi i paesi nei quali Sofía Gaviria Correa ha vissuto e lavorato dopo essersi laureata in scienze politiche alla Universidad de los Andes. Senza contare le esperienze di volontariato a Sarajevo, subito dopo la guerra in ex Jugoslavia, ma anche in Ruanda e Burundi.

Dalla solidarietà alla politica

«L’impegno verso i più poveri viene dalla mia educazione - spiega Sofía Gaviria Correa, sesta di otto figli -. La mia famiglia mi ha insegnato che abbiamo una responsabilità sociale e che bisogna usare la ricchezza per dare a tutti un’esistenza dignitosa. Io sono cosciente di avere un’opportunità che molte altre persone non hanno. Quindi cerco di sfruttare bene questa opportunità. Che poi dalle mie esperienze di volontariato è molto più ciò che ho ricevuto di ciò che ho dato».

Un bagaglio che Sofía Gaviria Correa ha voluto mettere a frutto della sua Colombia. «Per cercare di avere più impatto - spiega - sono passata dal settore solidale a quello politico. Mi sono resa conto che avrei potuto fare tesoro delle esperienze vissute sul terreno per cercare di cambiare veramente le cose. Non volevo essere una di quelle persone che criticano i politici di non fare niente ma poi non sono disposte a muovere un dito. Quindi mi sono messa in gioco».

L’elezione come senatore

Con successo. Alla sua prima candidatura politica, nel marzo 2014, Sofía Gaviria Correa viene eletta come senatore della repubblica colombiana per il Partito liberale. Nel settembre dello stesso anno viene quindi eletta come copresidente del suo partito. Allora qualcuno a prevederle un futuro da presidente della repubblica. Ma a mettersi di traverso sarà il processo di pace con le FARC, che lei condivideva per il principio ma non per i modi.

«Quando Juan Manuel Santos ricevette le redini del paese da Álvaro Uribe - dice l’ambasciatrice - aveva l’occasione storica di avviare un vero processo di pace. Le FARC provenivano da una lunga serie di sconfitte, erano in una posizione di debolezza. Sarebbe stato il momento giusto per mettere da parte la violenza e mettere al centro le vittime, le decine di migliaia di persone uccise, le decine di migliaia di b ambini sequestrati tra gli 8 e i 14 anni di età e convertiti in armi di morte. Sarebbe stato il momento giusto per mettere in carcere i responsabili di tutto ciò. Invece accadde esattamente il contrario. Perché Santos era talmente accecato dal desiderio di vincere il Premio Nobel per la pace che fu disposto ad accettare qualsiasi condizione da parte delle FARC. Così finì per siglare un accordo di pace che non fece finire dietro le sbarre nessuno dei colpevoli di decenni di atrocità. Lui vinse il Nobel ma le vittime non ottennero nessun tipo di giustizia».

Le lezioni svizzere

L’esperienza senatoriale di Sofía Gaviria Correa finì in chiaroscuro. Nel 2019 il nuovo presidente Iván Duque Márquez le offrì una pausa dalla politica nominandola ambasciatrice in Svizzera. Un paese nettamente più tranquillo, forse anche noioso, della sua Colombia. «Ma qui ho tanto da imparare - dice l’ambasciatrice a margine di un incontro in Ticino organizzato dal deputato, e suo conoscente, Michele Guerra -. Qui c’è un profondo senso democratico; qui si rispettano le leggi non per paura della polizia ma per senso di responsabilità; qui c’è un vero sistema decentralizzato; qui si valorizzano le diverse identità; qui i politici puntano sulla concertazione e non sulla distruzione del lavoro degli altri. Ecco, quando tornerò in Colombia cercherò di esportare tutti questi valori appresi in Svizzera».

