Il socialismo non è né morto né morente. «Al contrario, a livello europeo stiamo assistendo a un impressionante ritorno del socialismo», dice Cédric Wermuth, da poco meno di un anno co-presidente del Partito socialista svizzero insieme alla zurighese Mattea Meyer, fresco di ritorno da Berlino dove domenica scorsa è andato a celebrare la vittoria elettorale dei socialdemocratici di Olaf Scholz.

Signor Wermuth, le rimproverano di essere andato a Berlino in aereo.

«È vero, non ho problemi ad ammetterlo. Vista l’importanza di questa elezione per la Svizzera e per i suoi rapporti con l’Europa, ho deciso di fare il viaggio. Ho così potuto discutere con possibili ministri del futuro governo. Non avendo molto tempo a disposizione, ho dovuto prendere l’aereo. Non penso che sia vietato».

Non era lei che, un paio di anni fa, chiedeva di vietare i voli verso destinazioni raggiungibili in meno di dieci o dodici ore di treno, come Berlino?

«Ma prima bisogna potenziare il sistema di treni ad alta velocità in Europa. Solo in seguito si potrà vietare i voli a corto raggio. Questo è stato l’errore di concezione della Legge sul CO2. Non si possono introdurre divieti oggi e poi aspettare trent’anni per proporre un’alternativa. Bisogna prima permettere alle persone di cambiare il proprio modo di vivere».

Non sarebbe già qualcosa se ognuno di noi provasse a fare la propria parte?

«Questa è la strategia liberale, che consiste nel colpevolizzare le persone. Ma i responsabili della crisi climatica non sono i singoli cittadini, bensì coloro che per anni hanno bloccato la transizione ecologica: la lobby petrolifera, le multinazionali e la piazza finanziaria. Per risolvere la crisi non basta appellarsi alla responsabilità individuale. Va cambiato il sistema di funzionamento della nostra economia».

In ogni caso a Berlino ha potuto festeggiare.

«Negli ultimi mesi la sinistra sta continuando a vincere elezioni. In Scandinavia, in Portogallo, in Spagna e ora in Germania. Nessuno ci avrebbe creduto fino a non molto tempo fa. Questi risultati dimostrano che vale la pena mettere la questione sociale al centro del dibattito. In Germania la SPD ha parlato di temi concreti, di salari minimi, assicurazioni sociali, rendite. Questo le ha permesso di tornare a essere una forza importante».

In Svizzera invece lanciate iniziative molto ideologiche che vengono regolarmente spazzate via dalla popolazione, come la recente iniziativa 99%.

«Quello di domenica scorsa è stato un grande successo della propaganda di destra, che ha definito la nostra iniziativa come radicale. In realtà era moderata. Non chiedeva un cambiamento della proprietà dei mezzi di produzione ma solo più equilibrio nell’imposizione fiscale».

I cittadini si sono lasciati imbambolare?

«Capisco che di fronte a una campagna di bugie, i cittadini possano avere avuto paura per il loro posto di lavoro. C’è stato comunque un terzo di votanti che non si è lasciato intimidire dalla propaganda delle lobby economiche. Non è male per un’iniziativa che è stata portata avanti praticamente solo dalla Gioventù socialista».

La socialista Jacqueline Badran ha puntato il dito contro i media, che a suo dire non permetterebbero un dibattito corretto. Condivide?

«Certo, è così. I principali media in Svizzera sono loro stessi delle grandi imprese. Quindi difendono gli interessi delle grandi imprese».

Sta dicendo che i giornalisti sono di destra?

«Non sto parlando dei giornalisti. Ce ne sono tanti che vorrebbero fare un giornalismo obiettivo. Ma sulle questioni economiche sono costretti ad essere totalmente allineati sulla linea del potere. Questo è un problema della nostra democrazia».

Come lo si può risolvere?

«La legge sui media, su cui voteremo l’anno prossimo, è già un primo passo per avere più giornalisti indipendenti».

A lei viene spesso rimproverato di avere fatto carriera politica senza aver mai veramente lavorato. Come risponde?

«Dire alla nostra generazione che prima di fare politica bisogna avere fondato almeno tre imprese, significa dire che non bisogna fare politica prima dei 60 anni».

Ma lei sente di rappresentare i lavoratori?

«Penso di rappresentare molto meglio io la popolazione rispetto per esempio alla presidenza dell’UDC, che è composta da milionari, banchieri, gente che ha frequentato le università d’élite negli Stati Uniti e che ha ereditato le proprie imprese dai genitori».

In che modo lei rappresenterebbe la popolazione?

«Vivo insieme a mia moglie, abbiamo due bambini, lavoriamo entrambi e cerchiamo di trovare le soluzioni migliori per conciliare la vita professionale e familiare. Come la maggioranza della popolazione. Attaccare una persona sulla sua biografia e non con degli argomenti dimostra la pochezza degli argomenti».

Però è pur vero che in politica non ci sono quasi più operai, cassiere, semplici impiegati.

«È vero. Io non sono contro gli universitari, essendo io stesso un universitario. Ma il sistema non è costruito in modo che anche la commessa della Migros possa partecipare alla vita politica. La classe operaia è sottorappresentata. Questo va assolutamente cambiato».

Il PS è ancora il partito degli operai?

«Sì, la nostra forza rispetto ad altri partiti socialdemocratici europei è che non siamo mai diventati un partito d’élite. Siamo andati avanti a difendere le conquiste sociali, i diritti del lavoro, i salari minimi. Sono comunque d’accordo sulla necessità di aprire di più il Parlamento alla classe operaia, che oggi non è composta solo dall’uomo con la tuta blu che va in fabbrica, ma anche da chi lavora nella vendita, negli spitex, nella salute...».

Non teme che i Verdi possano rubarvi parte dell’elettorato di sinistra?

«Mattea Meyer e io siamo convinti che il nostro dovere come socialisti sia quello di cambiare il Paese e il mondo, rendendoli più giusti, più ecologici, più di sinistra. Questo significa che i nostri nemici non sono di certo i Verdi».

Come mai lei ha il passaporto italiano?

«Mia nonna proviene dalla provincia di Trento. Per fuggire dal fascismo si è rifugiata in Svizzera, dove ha sposato un bernese, mio nonno. Il passaporto l’ho chiesto nel 2002, quasi più per precauzione, visto che allora la Svizzera non aveva ancora firmato l’accordo di libera circolazione».

Tifa Svizzera o Italia?

«Dico sempre che nei primi tre turni di un torneo tifo per la Svizzera, poi per l’Italia. Fa piacere diventare campione del mondo o d’Europa ogni tanto... Se però le due nazionali giocano una contro l’altra, emozionalmente mi sento più svizzero che italiano».

Ieri un altro argoviese con radici italiane è stato eletto alla presidenza di un partito, il PLR. Qual è il segreto del vostro successo?

«La situazione in Argovia è molto polarizzata. Chi riesce a ritagliarsi uno spazio in Argovia, sarà capace di farlo anche a Berna. E poi Argovia rappresenta la media svizzera, situato tra i grandi blocchi di Berna e Zurigo, forse per questo abbiamo meno oppositori».

L’elezione di Thierry Burkart riavvicinerà PS e PLR?

«Con Burkart ho un rapporto di fiducia e questo sarà positivo anche per il rapporto tra i partiti. Ciò non toglie che siamo e restiamo politicamente molto diversi».

