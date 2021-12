A rompere il ghiaccio sulla questione ex Macello è stata Ferrara che ha riassunto così la vicenda: «Inadeguatezza e improvvisazione, ma non da parte del Ministero pubblico e del pg che ha detto solo cose che mi sento di sottoscrivere da cittadina. Il diritto penale risponde solo ad alcune domande e se la popolazione doveva aspettare il decreto d’abbandono per sapere che le autorità non violano la legge intenzionalmente, significa che in questo cantone abbiamo un problema. Pagani ha poi detto che sono stati commessi degli errori, che non hanno rilevanza penale, ma che sono errori. Toccherà all’autorità amministrativa fare il suo corso. Ma rimane un sentimento di disagio» Si è persa la misura? ha chiesto Righinetti. «Sì, perché si è persa la capacità di prendersi immediatamente delle responsabilità e dire immediatamente, abbiamo sbagliato. È umano, chi fa, sbaglia». Per Riget «quello che certamente non c’è in questa vicenda è la chiarezza. Il decreto d’abbandono ha dimostrato che dal punto penale non c’è nulla, ma non può essere così dal profilo politico, da questo punto di vista ci dovranno essere delle conseguenze, quanto accaduto mina la credibilità delle Istituzioni. Qualcuno deve scusarsi a partire dalla maggioranza del Municipio che ha fatto questi errori di comunicazione. Non basta sapere che non ci sono reati penali». Dal canto suo Agustoni ha rincarato: «È incredibile il livello di dilettantismo di tutti coloro che hanno messo le mani sulla vicenda, ad esclusione del Ministero pubblico che ha fatto il suo lavoro e che non tocca a me commentare. A me pare lunare che in un decreto ci sia scritto che uno stabile sia stato abbattuto per problemi comunicativi tra “tetto” e “tutto”. Questo non è serio, è bizzarro. Ed è incredibile che il giorno dopo nessuno lo abbia detto». Bühler, da luganese, è colui che ha seguito più nel dettaglio la vicenda, culminata anche in un’iniziativa popolare sull’autogestione, clamorosamente fallita in un momento in cui il tema era caldo. «Ed è fallita proprio per questo – ha replicato Bühler – quanto accaduto ha generato dubbi e insicurezza nei cittadini. C’è poi stata una campagna denigratoria di una parte politica che non solo aveva accusato, ma condannato il Municipio. Ed è passato il messaggio “prima di chiedere di rispettare la legge a noi, fate in modo che lo faccia il Municipio’’. E c’è stato il tracollo nella raccolta delle firme. Ma torneremo alla carica con la petizione dopo le vacanze. Lo sgombero in ogni caso era un fatto dovuto».