Individuare un volto da una macchia di sangue. O da un frammento di pelle. Fantascienza? No, realtà. In Svizzera forse già alla fine dell’anno prossimo. Probabilmente solo per i casi di stupro e omicidio.

Perché la tecnologia c’è già. Da anni. A mancare è la legge. Che oggi è in consultazione. «Dal punto di vista tecnico è un’alternativa interessante alla classica analisi del DNA, che permette l’identificazione di soggetti coinvolti in procedimenti penali sulla base di reperti rinvenuti sulla scena del crimine», spiega Michel Bottinelli, genetista forense del Laboratorio di diagnostica molecolare di Lugano.

Interessante, ma non risolutrice. Perché «anche se avremo la possibilità di elaborare un identikit del possibile stupratore o assassino da una goccia di saliva, non bisognerà comunque dimenticare che i capelli si possono colorare, così come si può modificare il colore degli occhi con delle semplici lenti a contatto».

Uno strumento per le indagini

Uno strumento in più, dunque. Per rafforzare le indagini. Non un cambio di strategia. «Anche perché in Ticino penso che la fenotipizzazione (questo il nome del processo mediante il quale da una traccia di DNA è possibile ricavare il colore degli occhi, dei capelli, della pelle e l’età approssimativa) potrebbe riguardare un paio di casi all’anno».

È però vero che l’analisi del DNA resta centrale. Un’arma in più a disposizione degli inquirenti. Che devono raccogliere tracce e indizi per ricostruire un crimine. O anche solo dare un nome a un cadavere senza identità. «Siamo l’unico laboratorio di analisi del DNA in Ticino autorizzato e riconosciuto dal Dipartimento federale di giustizia e polizia», precisa Bottinelli che apre le porte del laboratorio alla Domenica.

Sicurezza e anonimato

Una fila di stanze. Una di fianco all’altra. Tutte chiuse a chiave. Perché qui la sicurezza e l’anonimato sono fondamentali. «In un anno analizziamo circa 700 tracce genetiche su mandato delle autorità giudiziarie», riprende Bottinelli. Dall’impronta alla saliva, dal sangue allo sperma. Non c’è campione che non venga analizzato per risalire al colpevole di un crimine. O anche solo a un’identità. «Riceviamo solo un codice a barre, è tutto anonimizzato», sottolinea il genetista. Dopo essere stati analizzati, i risultati dei campioni ricevuti dal laboratorio vengono spediti a Zurigo. Alla banca dati nazionale dei profili dove possono essere confrontati con altri già registrati.

Difficoltà e coincidenze

Le difficoltà comunque non mancano. Perché mettere in evidenza il DNA da campioni biologici non è facile. «La riuscita dipende da molti fattori. Da quello ambientale a quello umano. Temperatura, sole, tempo, umidità, detergenti... sono solo alcuni fattori che possono degradare il DNA». Altre volte invece basta poco. Anche solo un’impronta e il gioco è fatto. «Perché, escludendo i gemelli monozigoti, non esistono sulla Terra due persone con lo stesso DNA».

La mappa delle sequenze

Vero è che le indagini forensi non si concentrano su tutto il genoma. Ma su alcune sequenze ritenute discriminanti . Perché mappare tutto il DNA non sarebbe proponibile, anche se la tecnologia ha fatto passi da gigante e domani, forse già nel 2023, permetterà di risalire all’identikit di una persona da una piccola macchia di sangue. Un aiuto non da poco. Anche se non risolutore. Perché restringere la cerchia dei possibili autori di un reato può facilitare, e di molto, le indagini. Mai semplici. Anzi. Il più delle volte complesse e intricate.

