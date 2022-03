Sul Donbass cade una fitta neve che imbianca la steppa e rende bianco l’intero paesaggio: si deposita sui prati sterminati, sulle foglie degli alberi, sui tetti a punta delle case dei villaggi che si incontrano lungo la strada che da Donetzk va verso sud, in direzione di Mariupol. Qui donne anziane con le rughe profonde, fianchi robusti, larghe gonne e foulard legati intorno alla testa camminano per i vicoli. Il silenzio è assoluto e per qualche attimo fa dimenticare la guerra. Il rumore assordante dei carri armati che avanzano sull’asfalto riporta alla realtà. Nonostante il tempo proibitivo l’esercito russo e le milizie filorusse locali sue alleate non hanno fermato i loro attacchi e continuano ad avanzare verso Ovest, scontrandosi con l’esercito ucraino villaggio dopo villaggio. Il 28 febbraio...