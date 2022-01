Chi non è vaccinato contro la COVID-19 non può mangiare al ristorante. Non può concedersi un tuffo in piscina. Non può fare visita ai parenti in casa anziani. Non può andare in biblioteca a prendere un libro. Può però, se è un operatore sanitario, andare a lavorare in «strutture in cui sono presenti in misura accresciuta persone particolarmente vulnerabili», per usare le parole del Consiglio di Stato. Le strutture sanitarie, per farla semplice.

Sembra un controsenso. Eppure ancora oggi nelle strutture sanitarie ticinesi abbondano i dipendenti non vaccinati. Su 65 case anziani, solo una può vantarsi di avere la totalità del personale vaccinato. Alcune hanno un tasso di vaccinazione tra i propri operatori che è addirittura inferiore al tasso di vaccinazione dell’intera popolazione, attualmente...