Vive a Ginevra, è attinente di Adelboden e Losone. Delphine Klopfenstein Broggini rappresenta tutte le facce della Svizzera. «All’università ho imparato anche il romancio» afferma la consigliera nazionale dei Verdi. Una donna che ha tutte le carte in regola per diventare la prima consigliera federale ecologista della storia. «Dice? - replica modestamente -. Per me l’importante è che il mio partito possa influenzare la politica del governo dal suo interno».

Signora Klopfenstein Broggini, conosce i fratelli Broggini?

«No, chi sono?».

Sono dei cantanti di Losone, hanno partecipato all’Eurosong.

«Ah, ecco. No, non li conosco».

Il suo «Broggini» da dove viene?

«Da mio marito. Sua madre è inglese, suo padre è di Losone. Emigrò in Svizzera romanda da giovane, ma ancora oggi parla il francese con accento ticinese».

Venite ogni tanto in Ticino?

«Spesso. Mio marito ha ancora tanti parenti in Ticino. La sua famiglia aveva una falegnameria a Losone e ancora oggi ha l’albergo della stazione a Intragna. Amo molto il Ticino».

Quindi ama anche Cassis, il presidente ticinese?

«Con tutto il rispetto che ho per il Ticino, no. Ero tra quelli che si rallegravano per il ritorno di un italofono in Consiglio federale. Però poi sono rimasta molto delusa dalla sua politica».

Si riferisce ai rapporti con l’UE?

«Anche. Noi Verdi eravamo molto scettici sull’accordo quadro, però bisognava trovare una via d’uscita. Cassis non ci è riuscito. Ha un modo di fare che ci isola dal resto d’Europa».

È tutta colpa di Cassis?

«No, però in generale non mi piace come conduce la nostra politica estera. Io non mi sento per nulla rappresentata da un consigliere federale che in piena campagna sulle multinazionali responsabili va in Africa a difendere una multinazionale che accetta il lavoro minorile».

All’aeroporto di Lugano, invece, sono molto contenti di Cassis. È uno dei migliori clienti.

«Non mi stupisce... Io sono dell’avviso che questi piccoli aeroporti regionali andrebbero chiusi. Non hanno senso. Servono solo a una piccola élite di inquinatori».

Lei con quale mezzo di trasporto viene in Ticino?

«In treno».

Da Ginevra a Lugano ci volevano 45 minuti in aereo, ci vogliono 5 ore in treno.

«Bisogna continuare a rinforzare e rimodernare la ferrovia. Penso per esempio alla Centovallina, che prendo spesso. Il paesaggio è magnifico, ma quel treno va talmente lento... C’è davvero un potenziale di miglioramento».

Come va al lavoro?

«A Ginevra mi sposto in bicicletta, a Berna vado in treno. Non ho un’automobile».

Non è pericoloso spostarsi in bicicletta in città?

«Sono abituata a pedalare, ho acquisito una certa dimestichezza. Però sì, il traffico è una piaga. Ci sono troppe automobili in giro. E troppo grosse».

Sarebbe a favore di un divieto dei SUV?

«Sì, assolutamente. Sebbene oggi si vedano sempre più modelli elettrici, i SUV restano un problema. Occupano un’enormità di spazio pubblico e costituiscono un pericolo per gli altri utenti della strada».

Come si potrebbero vietare i SUV? Stabilendo nella legge una lunghezza massima dei veicoli?

«Per esempio. Oppure si potrebbe vietare l’importazione di veicoli sopra una certa cilindrata. Io sono favorevole alle prescrizioni, quando sono per un buon fine».

È favorevole anche alle azioni illegali per l’ambiente, come quelle di Extinction Rebellion?

«Sì, trovo che siano azioni utili. È importante che ci siano più voci per l’ambiente. Io ho scelto la via istituzionale ma abbiamo bisogno anche della forza della strada».

In che modo bloccare una strada può favorire la causa ambientale?

«È un modo per far sentire la propria voce».

Così non si rischia di spaventare i moderati?

«Non penso che bloccare per un paio d’ore una strada in centro a Zurigo sia un gesto così orribile. Extinction Rebellion non è mai sfociata nella violenza e secondo me questo è l’importante».

Però è sfociata nell’illegalità.

«Bisogna mettere tutto sulla bilancia. Mettiamo il caso di quando gli attivisti di Extinction Rebellion sono entrati negli edifici di alcune società di Ginevra che commerciano materie prime. È vero che non avevano il diritto di entrare. Ma non hanno fatto male a nessuno. Al contrario di quelle società, che con le loro speculazioni affamano popolazioni intere».

Lei è per la crescita o la decrescita?

«Per la sobrietà».

Quindi per la decrescita.

«Sono per la crescita della qualità di vita, che a mio modo di vedere passa da un rallentamento dei ritmi e una riduzione dei consumi».

Voi Verdi siete in crescita. A Ginevra siete addirittura il primo partito, con oltre il 20% dei voti.

«Sì, abbiamo due consiglieri di Stato e stiamo dimostrando di saper lavorare bene negli Esecutivi senza mettere da parte i nostri ideali».

Intende dire che sareste maturi anche per il Consiglio federale?

«Certo, già oggi avremmo legittimamente diritto a un seggio in Consiglio federale».

Pensa che basterebbe un solo verde per modificare la politica del Consiglio federale?

«Sicuramente permetterebbe di avere un maggiore impegno per l’ambiente rispetto a oggi».

Perché voi Verdi siete così forti nelle città e così deboli nelle campagne?

«Stiamo crescendo anche nelle regioni rurali. È un lavoro che richiede tempo. In certe regioni di campagna c’è una forte tradizione UDC, che è il partito in assoluto più lontano dai Verdi. Non si cambiano le tradizioni dall’oggi al domani».

Gli agricoltori non amano le vostre iniziative. In occasione di un dibattito sulle iniziative fitosanitarie, una contadina l’ha accusata di avere «poco rispetto» per il mondo agricolo. È così?

«I Verdi sono vicini alla terra. Non solo alla natura ma anche a un’agricoltura sostenibile. Abbiamo diversi agricoltori biologici tra i nostri ranghi, tra cui un consigliere nazionale, Kilian Baumann. È comunque vero che dobbiamo riuscire a rafforzare i legami con una certa agricoltura più convenzionale, più tradizionale».

Cosa vi separa da questi contadini?

«Il problema non sono i contadini, il problema è la lobby agricola che li controlla. Una lobby potente, che finge di difendere i piccoli agricoltori mentre in realtà fa solo gli interessi dell’industria agroalimentare».

Un giorno saranno i Verdi e non l’UDC il partito dei contadini?

«Sarebbe un bel passo avanti».

©CdT.ch - Riproduzione riservata