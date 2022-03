A Korczowa i rifugiati sono migliaia. Ammassati dentro un enorme centro commerciale che resta aperto per solidarietà nonostante i negozi siano chiusi. Le entrate sono un paio per lato. E sono presidiate dalla polizia. Appena si entra l’odore di urina, sporco e stantio arriva al naso. Anche se non manca il personale che pulisce per terra. I rifugiati sono dappertutto. Perché sono state posate centinaia di brande. Centinaia. Tutte sono attaccate le une alle altre tanto che si fa fatica a camminare. A muoversi tra i letti improvvisati. Donne, uomini, bambini. Anche molto piccoli. Dormono, si riposano, mangiano, guardano nel vuoto. I volti sono stanchi. Delusi. Arrabbiati. Anastasia viene da Kiev ed è una di loro. È qui con sua mamma, suo marito e i suoi due figli. «Siamo scappati che ancora bombardavano...