La nuova fiducia dopo la votazione

Stavolta, però, è diverso. Perché intanto il clima è cambiato, una serie di errori inanellati nel tempo alla lunga hanno creato un clima di incertezza. Ed ecco perché se il Consiglio federale otterrà il via libera non avrà in mano una delega in bianco ma un mandato da usare con saggezza e buonsenso per riannodare il lacerato filo della fiducia.

Oggi ci troviamo davanti a una economia terrorizzata da un nuovo potenziale lockdown e assistiamo a una profonda spaccatura sociale dettata dall’incertezza. Da un senso di smarrimento generale alimentato dai social dove si veicolano informazioni false, dove chiunque senza alcuna competenza può dare del cretino a un medico che ha speso una vita nella ricerca. Si può capire chi non è convinto del vaccino sviluppato rapidamente, si può capire chi ha paura, e con questa fetta di società ragionevole il Consiglio federale deve continuare a dialogare. Non si può capire chi già annuncia che non rispetterà le regole. Perché esiste il diritto al dissenso, è sacrosanto. Non esiste invece il diritto di mettere in pericolo gli altri. Bisogna capire che solo tornando al clima iniziale, si potrà far fronte alle variabili, all’impennata di casi positivi, a una pandemia che resiste come una serpe che non muore.