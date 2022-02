Meret Schneider è coerente. Lavora in un’azienda agricola biologica, è vegana, non ha l’auto, non prende mai l’aereo. Ama talmente tanto gli animali da essere stata tra i promotori dell’iniziativa, bocciata domenica scorsa a Basilea, per l’estensione dei diritti fondamentali alle scimmie. «I primati sono i nostri parenti più stretti - osserva la consigliera nazionale dei Verdi -. Mi sembra doveroso prendersene cura».

Signora Schneider, perché vorrebbe inserire nella costituzione i diritti dei primati? «I primati sono gli animali più simili a noi. Sono molto intelligenti, sono consapevoli, si prendono cura l’uno dell’altro e persino dell’essere umano».

Ma non ci sono scimmie in natura, in Svizzera.«È vero, ma ce ne sono negli zoo e nei laboratori. I primati, quando vengono rinchiusi, diventano...