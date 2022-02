La prima volta per due. Per il Senegal che ha vinto, per il Camerun che ha organizzato. Ancora una volta la Coppa d’Africa, conclusa domenica, è stata bellissima e contraddittoria. Stadi moderni, grande partecipazione di pubblico, feste gioiose prima e dopo ogni partita, ma anche la solita, evitabile tragedia.

Prima di Cameron-Isole Comore, ad un varco di accesso allo stadio, si è creato un assembramento, diventato fuggi fuggi generale quando il rumore di un’esplosione ha spaventato gli spettatori, convinti che si trattasse di uno sparo o, peggio, di una bomba. Non era terrorismo, meno che mai c’entrava Boko Aram di cui si temevano atti non solo dimostrativi, ma era solo un banale, ma potente petardo che ha provocato il panico. Nella foga generata dalla fuga otto persone sono morte calpestate...