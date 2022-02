La sanità pubblica perde pezzi. Niente di allarmante, ma qua e là medici e chirurghi se ne vanno dall’Ente ospedaliero cantonale (Eoc), o stanno valutando di andarsene, per andare a lavorare in una struttura privata. Meno stress, maggiore indipendenza, salari quasi spesso più alti, più soddisfazioni. Inoltre, complice la pandemia, il carico di lavoro in alcuni ospedali è diventato insopportabile. E allora si parte. Si va via. E senza spostarsi più di tanto, c’è il privato che in Ticino è distribuito in maniera capillare e un posto vacante c’è quasi sempre. Nel Locarnese, ad esempio, da qualche tempo s’è rafforzata la Clinica Luganese Moncucco che ha ripreso la clinica Santa Chiara e che, dicono i bene informati, starebbe facendo l’occhiolino a medici e chirurghi dell’Eoc. «Abbiamo alcune trattative...