A Murat Yakin sono bastate cinque partite per convincere l’opinione pubblica. Scettici compresi. La Nazionale svizzera, la sua Nazionale, piace. E ciò nonostante il primo obiettivo del suo mandato - scattato lo scorso 9 agosto - non sia ancora stato centrato. La qualificazione ai Mondiali del 2022, già. Per la quale - cruciale - si staglia la partitissima del 12 novembre, a Roma, contro l’Italia. Un nuovo incrocio dopo il pareggio di Basilea. Una possibile vendetta, ricordando le lacrime europee versate all’Olimpico. Un derby, anche, sentito come non mai in Ticino. «Per questo motivo preparare la sfida con gli Azzurri a Lugano è la scelta giusta» spiega Yakin. Lo abbiamo incontrato al Letzigrund di Zurigo per una lunga intervista.

Signor Yakin, quando non è impegnato sul campo con la Nazionale, lei ha anche un ruolo extrasportivo, da rappresentante dell’ASF, quasi da politico. È qualcosa che fa volentieri, rappresentare la Federazione e, di riflesso, la Svizzera?

«Onestamente non mi sento tanto un rappresentante e men che meno un politico. Non è il ruolo che mi è stato assegnato. Nella mia testa e durante le mie giornate, la componente sportiva rimane prioritaria. Poi, certo, apparire, farsi vedere, rientra fra i miei compiti. E no, non lo percepisco come un obbligo sgradevole. Martedì, ad esempio, ho assistito con tutto lo staff alla partita della Nazionale femminile. Lo abbiamo e l’ho fatto volentieri, in qualità di tifoso più che in altra veste».

In qualità di commissario tecnico della Nazionale è a suo modo un simbolo del nostro Paese. Nel 1991, però, non tutti erano a favore della sua naturalizzazione. È strana la vita, vero?

«Lo è, in effetti. Riguardo a quell’episodio, comunque, le cose andarono un po’ diversamente. Nella misura in cui solo tre persone, su una sessantina, votarono contro la mia naturalizzazione in occasione dell’assemblea decisiva a Liestal. Non nego che la cosa mi irritò in parte, perché si trattava pur sempre di opposizioni provenienti dal mio Comune. Ricordo ancora che in attesa del responso andai alla toilette, nervoso, dove poco dopo venni raggiunto da alcune delle persone aventi il diritto di voto. Mi fecero l’occhiolino e così capii che era fatta».

A spingere per la sua naturalizzazione fu anche Roy Hodgson, allora ct della Nazionale...

«Ci vollero comunque tre anni. E sì, Roy si adoperò in prima persona per permettermi di vestire la maglia rossocrociata. Scrisse pure una lettera all’Ufficio federale di polizia. Purtroppo l’esordio con la Nazionale non fu dei migliori: un cartellino rosso in amichevole, contro gli Emirati Arabi Uniti. Ebbi modo di rifarmi un mese dopo, quando battemmo 4-2 la Svezia a Berna, la mia prima gara ufficiale nelle qualificazioni agli Europei del 1996».

Qualche mese prima, tuttavia, Hodgson non la inserì tra i convocati a USA ‘94. Lo ha perdonato?

«In realtà Hodgson non ha colpe. Facevo parte di quella campagna e, anche se giovane, mi stavo preparando molto bene all’appuntamento. La squadra era radunata al Dolder di Zurigo. A mettermi in cattiva luce fu un assistente, che mi vide al bar, mentre bevevo qualcosa con altri compagni del GC. Credevo di non aver fatto nulla di male, ma evidentemente lo staff la pensò diversamente. Comunque, ho superato e dimenticato la cosa. Anche perché Roy Hodgson, quindici anni dopo, si scusò pubblicamente. Un vero gentleman».

Da quei Mondiali venne clamorosamente escluso anche Kubilay Türkyilmaz. Chi è per lei Kubi: un ex collega, un grande amico, una specie di ottavo fratello?

«Nello sport certi legami nascono in modo spontaneo. E, nel nostro caso, a fungere da collante furono ovviamente le simili origini ed esperienze di crescita. Ci trovammo subito. Al Grasshopper abbiamo condiviso tanti successi, in Nazionale vissuto bei momenti insieme e ora il nostro rapporto perdura, talvolta coinvolgendo le rispettive famiglie. Non ci siamo visti per diversi mesi, ma quando ho firmato il contratto con l’ASF avevamo in programma una cena a Lugano, dove mi ero recato per un meeting con il resto dello staff. E invece...».

E invece?

«Diciamo che la parte video di Vincent Cavin, il mio assistente, è durata molto. Ma molto (ride, ndr). L’ultimo treno per rientrare in Svizzera interna era alle 22 e dunque con Kubi mi sono limitato a un espresso».

Il 15 ottobre avete però assistito all’ultimo derby tra Ambrì e Lugano, giocato alla Gottardo Arena. Che esperienza è stata? È vero che è sceso negli spogliatoi da Luca Cereda a fine partita?

«È vero, e ho ricevuto una tessera per seguire tutti i prossimi derby, visto che prima del mio arrivo avevano perso otto sfide consecutive (ride, ndr). È stata una bella giornata, prima passata sui campi da golf ad Ascona - Kubi è un eccellente golfista - e poi alla Gottardo Arena come ospiti. Amo l’hockey, già dai tempi del Basilea, e ho seguito volentieri la partita. Al netto della prestazione sul ghiaccio, mi interessavano però le dinamiche dello spogliatoio, così come la storia di un club come l’Ambrì Piotta, simbolo di una regione, e dei suoi protagonisti. Avevo già vissuto una simile esperienza con Arno Del Curto a Davos e anche a questo giro, a fine incontro, ho avuto l’opportunità di incontrare e osservare Cereda, un tecnico giovane ma davvero capace. Tra le altre cose, mi ha colpito la quantità di persone presenti in spogliatoio, tra media, tifosi, sponsor. Qualcosa di atipico e di sicuro impensabile per il calcio».

Abbiamo parlato di derby. E per i ticinesi Svizzera-Italia è il derby per eccellenza. È contento di preparare questa sfida in Ticino, dove le aspettative per il match di Roma sono altissime?

«Credo che sia la soluzione migliore. Una scelta corretta, sì. Perché in questo modo avremo la possibilità di immergerci nella cultura italofona prima di recarci a Roma. Penso al cibo, alla lingua, e - certo - pure all’atmosfera. La mia speranza è che le aspettative e le ambizioni ticinesi, quando si parla di derby con l’Italia, possano invadere anche la mia squadra in occasione degli allenamenti a porte aperte che terremo a Cornaredo. In fondo è quanto capitato a Ginevra e Losanna, dove il grande sostegno della gente ha contribuito ad alimentare un’euforia generale. Che, poi, si è tradotta nelle buone prestazioni contro Irlanda del Nord e Lituania».

Da giocatore ha giocato diversi derby. Prima con il GC, contro lo Zurigo. Poi al Fenerbahçe contro il Galatasaray o il Besiktas. Con la Nazionale, contro la Germania. Se la Svizzera non dovesse vincere il girone e quindi ritrovarsi ai playoff, non sono però da escludere due altri possibili «derby»: contro la sua Turchia o contro la Serbia; e sappiamo bene cosa significherebbe. Ci ha pensato e in qualche modo teme questi due incroci?

«Sarebbe sbagliato guardare oltre alle gare con Italia e Bulgaria. Il nostro focus, in questo momento, è su queste due partite e - va da sé - in primis su quella in agenda all’Olimpico. Siamo consapevoli che la qualificazione ai Mondiali del 2022 potrebbe passare dai playoff. Ed è un peccato che l’accesso diretto sia concesso solo alla prima di gruppo, costringendo la seconda ad attendere così tanto per giocarsi un posto in Qatar. Cambiando prospettiva, tuttavia, sappiamo che in palio c’è anche il diritto di giocarsi la semifinale dei playoff in casa, un vantaggio, percorrendo un’altra via che il sistema di qualificazione concede a chi non chiude in testa i gironi. Detto ciò, se crediamo nel nostro lavoro, affrontiamo la gara di Roma con grande fiducia in noi stessi e siamo fisicamente al top, a mio avviso vi sono delle concrete chance di conquistare questa sorta di grande finale. Perché no, prendendoci una rivincita dopo quanto successo all’Europeo. La pressione è tutta sulle spalle dell’Italia, non dimentichiamolo».

Il ct degli Azzurri Roberto Mancini ha definito Italia-Svizzera «la partita dell’anno». Di certo è il match più importante della sua giovane gestione. Ma se le dicessi che uno 0-0 non sarebbe un risultato da buttare, come reagirebbe?

«Fondamentalmente, si affronta una partita per vincerla. Però, sì, anche un pareggio potrebbe essere sufficiente per la qualificazione diretta. Di colpo, la costellazione per l’ultima partita con la Bulgaria non sarebbe poi così male. Non solo, significherebbe aver fatto un grande lavoro sul piano difensivo. Non tanto per bearci della solidità del reparto arretrato, perché non è il nostro obiettivo. Il calcio moderno non funziona così. Portare in campo la giusta intensità, lavorare bene sul piano preventivo senza la palla, e mostrare dinamismo, costituiscono però delle ottime premesse. E a Basilea, nel primo scontro con l’Italia, avevamo fatto molto bene in questo senso. All’Olimpico sarà interessante osservare quali progressi sono stati fatti nel frattempo e quale lezione abbiamo imparato dalla sfida del St. Jakob. Un match, per altro, che avevo dovuto affrontare senza diverse pedine offensive importanti. Per la trasferta di Roma, va da sé, mi auguro di poter contare su un organico in piena forma e il più completo possibile. Già nell’ultima finestra abbiamo fatto importanti passi avanti».

Shaqiri, però, è finito in panchina a Lione ed è già stato messo in discussione. È preoccupato? O basta Breel Embolo per tirarle su il morale?

«No, non sono preoccupato. Iniziamo a vedere se Xherdan verrà schierato in Europa League, settimana prossima. Se penso a Breel mi viene da sorridere. A inizio settimana, quando sembrava che sarebbe stato escluso dal match di Coppa contro il Bayern, gli ho scritto per sapere se avesse bisogno di qualcosa. La sua risposta è stata, come dire, sintetica: “Mister non si preoccupi. Giocherò”. E infatti... In generale, comunque, sono in continuo contatto con i miei giocatori e a disposizione per aiutarli qualora lo ritenessero necessario».

Il campo di Cornaredo è in perfette condizioni. Quello di Roma, all’Olimpico, per nulla. La cosa la disturba? O, magari, questo fattore potrebbe favorirvi?

«Difficile dirlo. Anche allo Stade de Genève, per la sfida con l’Irlanda del Nord, le condizioni del terreno non erano ottimali per giocare a calcio. E lo stesso discorso potrebbe valere per il sintetico di Vilnius. A conti fatti, però, la mia squadra ha offerto un bel calcio, divertendosi e senza far troppo caso al campo. Cosa che mi ha sorpreso in positivo, perché non era evidente. L’Olimpico, insomma, sarà un fattore relativo. E, in ogni caso, varrà sia per la Svizzera sia per l’Italia».

Piccola parentesi sempre su Cornaredo: si ricorda l’unica rete segnata in carriera a Lugano?

«Solo una?! No, è impossibile (ride, ndr). Io ne ricordo almeno due. La prima con il Grasshopper, in Coppa forse, e contro un grande Lugano. La seconda, forse più nitida, quando vestivo la maglia del Basilea. Una partita senza storia, nei primi anni Duemila. Vincemmo 5-2 e io segnai su punizione, sfruttando il vento e scagliando la sfera a non so quanti chilometri orari. Chiedete a Stefano Razzetti se vide quel pallone».

Torniamo a Qatar 2022. L’obiettivo è la qualificazione diretta. Riuscirci avendo dovuto rinunciare a Embolo, Shaqiri, Xhaka e Gavranovic in settembre, a Seferovic e Xhaka in ottobre, e ancora al capitano nelle prossime due partite, sarebbe un miracolo?

«Ritengo che per far rendere questo collettivo, sia possibile implementare degli elementi tattici, in grado di aiutare la squadra a esprimersi al meglio anche in assenza di determinati giocatori. Xhaka compreso. Poi è chiaro: Granit rimane un giocatore chiave quando è al 100%. E di lui, come dei gol di Seferovic, avremo presto tardi bisogno».

A proposito di Mondiali. Cosa ne pensa della proposta della FIFA di giocare ogni due anni?

«Il tema è ancora aperto. E la Federazione, in assenza di tutti gli elementi necessari dell’UEFA e della FIFA per analizzare internamente la proposta, ritiene corretto attendere prima di prendere una posizione definitiva. Ovviamente ho un’idea. Il calcio è dei tifosi. E l’aspetto sportivo, a mio avviso, deve rimanere in primo piano».

In questi primi mesi ha avuto modo di affrontare con la squadra il tema dell’inno nazionale e di soppesare il parere dei giocatori? Se sì, con quale risultato?

«Come nel caso del vaccino, credo che si tratti di una scelta puramente soggettiva e per questa ragione da rispettare. A ciascun giocatore, insomma, la libertà di scegliere se il salmo svizzero vada cantato o meno e quale importanza dare a tale aspetto. Mettere la mano sul cuore, a mio avviso, è già un gesto molto significativo».

Un gesto, tra l’altro, introdotto dal gruppo di Vladimir Petkovic durante gli ultimi, esaltanti Europei. Chi ha paragonato la sua Svizzera a quella di «Vlado», è parso concentrarsi maggiormente sull’ambiente rispetto alla tattica e lo stile di gioco. Si parla molto di una Nazionale «più aperta e cordiale», non tanto della sua solidità difensiva o delle nuove idee offensive... Come se lo spiega? E le dà fastidio?

«Certi paragoni non mi sembrano corretti. Probabilmente è un argomento che interessa più i media o i lettori, meno il sottoscritto. Ogni cambiamento presuppone l’opportunità di modificare qualcosa. Appiattirsi su chi è venuto prima di noi avrebbe poco senso. Ho grande rispetto per Vlado. Presso il quale, ai tempi in cui allenava lo Young Boys, ho svolto il mio stage. La sua idea di gioco e i suoi esperimenti tattici mi hanno sempre entusiasmato. Ma ora la Nazionale si trova in una nuova situazione. Con Murat Yakin in panchina; un allenatore che ha le sue idee, una certa esperienza alle spalle, e che in poco tempo ha cercato di sfruttare al meglio il potenziale dei propri giocatori. È il nostro compito per raggiungere l’obiettivo più importante: il successo del collettivo, non dei singoli».

Un’ultima curiosità. A fine novembre verrà assegnato il Pallone d’oro. Le indiscrezioni delle ultime ore hanno incoronato Lewandowski. Ma se ne avesse la possibilità, lei assegnerebbe il suo voto a Jorginho - con il quale ha avuto a che fare con la Svizzera - o a Momo Salah, che ha allenato ai tempi del Basilea?

«Senza esitazione, a Momo Salah. Un calciatore fuori dal comune, eccezionale per rapidità d’esecuzione e intelligenza di gioco. Con lui in campo, a Basilea, le cose hanno sempre funzionato. Detto ciò, non è mai facile comparare due ruoli differenti, in questo caso un attaccante e un centrocampista. Il peso di Jorginho per gli equilibri dell’Italia è a sua volta totale. Nel primo tocco, offensivamente, così come sul piano difensivo. E ancora a livello di corsa ma altresì di qualità col pallone. Per tacere dei titoli di squadra, Europeo e Champions, ai quali ha contribuito nel 2021. Un atout per il Pallone d’oro».

