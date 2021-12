Partono da Chiasso o da Mendrisio. In treno. In genere scendono a Lugano per passare la nottata del fine settimana alla Foce o al Parco Ciani. Qualche volta si spingono fino a Bellinzona, in piazza del Sole o in piazza Indipendenza, più spesso arrivano a Locarno. È il branco di giovani e giovanissimi che una settimana fa ha assalito due coetanei in piazza Castello. Ma potrebbero essere gli stessi che un mese fa hanno picchiato due minorenni in piazza Grande, sempre a Locarno. Bocche cucite dalla Polizia cantonale, che ha aperto un’inchiesta per aggressione, subordinatamente lesioni semplici o vie di fatto. Indagine per ora contro ignoti, anche se secondo nostre informazioni il cerchio si sta stringendo attorno alla «banda dei picchiatori» in trasferta. Giro di vite anche sui controlli, con il Municipio di Locarno che ha deciso di incrementare i pattugliamenti degli agenti della cantonale e della comunale nelle «zone calde» e di incrementare la videosorveglianza.

Tendenza criminale in crescita

Negli ultimi due anni la media degli atti violenti e delle conseguenti condanne penali a carico di minorenni sono raddoppiate: da una cinquantina che erano nel 2017 e 2018 sono passati ad oltre un centinaio nel 2019 e 2020. Un trend preoccupante, ma c’è chi come Anna Vidoli, dell’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, cerca di fornire alcuni elementi per inquadrare il fenomeno. «Siamo consapevoli che il tema della violenza è presente anche sul nostro territorio. Va precisato che la percentuale dei giovani autori di violenza è comunque ridotta. Bisogna fare attenzione al linguaggio che si usa e a non etichettare il giovane come violento e problematico. Inoltre, la violenza è una questiona ciclica e da noi gli eventi che si sono manifestati, nonostante preoccupanti, sono saltuari e minoritari. I social media e le tecnologie giocano un ruolo importante in quanto l’informazione è velocizzata, le situazioni di cyberbullismo sono presenti e poco si realizza delle conseguenze di una pubblicazione dei video sui social in quanto le emozioni non sono visibili e il giovane non può sperimentare empatia nei confronti della vittima», evidenzia Vidoli, coordinatrice del progetto «Strategia cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani (0-25 anni), 2017 – 2020» appena completato e ripreso nel nuovo Programma cantonale di promozione dei diritti dei bambini e dei giovani.

Le responsabilità degli adulti

Ma ci sono delle responsabilità degli adulti negli errori di comportamento dei propri figli. Ci possono essere contromisure? «Il problema dello sviluppo di certi fenomeni di violenza è che sottoponiamo i nostri figli a certe pressioni che non sono in grado di sopportare - spiega Ilario Lodi, responsabile per la Svizzera italiana di Pro Juventute -. Dunque reagiscono, si ribellano, arrivano a fare del male sfogando questa rabbia che si accumula per non essere all’altezza delle aspettative. Chiediamo loro di eccellere a scuola, nello sport, nelle relazioni sociali, sottoponendoli ad uno stress fin da piccoli. È un tipo di educazione competitiva alla quale non tutti possono o sanno reggere». L’analisi di Ilario Lodi è piuttosto spietata sui modelli di riferimento per giovanissimi e adolescenti. E soprattutto sulle conseguenze di una crescita caratteriale e formativa basata sull’ansia da prestazione. «È da qualche decennio che lo sviluppo di una personalità, dall’infanzia all’adolescenza inoltrata, risente in maniera negativa di questa continua spinta ad emergere. Poi c’è un altro aspetto: storicamente l’educazione in Svizzera era una questione privata, affidata al capofamiglia. Oggi siamo sempre più confrontati con un’educazione che da verticale, dall’alto al basso, è diventata orizzontale. I punti di riferimento oggi un giovane li trova più spesso fuori di casa, reali e virtuali. E il tutto diventa più difficile da governare», precisa Lodi.

L’intervento innovativo

Il Cantone però sta già cercando di correre ai ripari. Innanzitutto con l’elaborazione appunto della «Strategia di prevenzione», quindi implementando anche qualche misura innovativa. Come il programma «Face à Face ADOS» già sperimentato con successo a Ginevra. «Il programma Face à Face ADOS, rivolto ai giovani autori di violenza tra i 13 e i 20 anni, ha avuto inizio nel 2019 e da allora si sono svolti una decina di cicli per un totale di una quarantina di partecipanti. Un ciclo del progetto è strutturato, di durata limitata (7-10 settimane) e molto intensivo. Si intende aiutare i giovani ad acquisire competenze sociali che permettano loro di sviluppare in futuro relazioni positive. Per il Ticino non abbiamo dati ancora certi, ma se ci rifacciamo ai risultati ottenuti a Ginevra, il programma è efficace in quanto il tasso di non recidiva si aggira intorno all’80%. Il fatto di aver coinvolto una quarantina di giovani con comportamenti propensi alla violenza è già un buon obiettivo. I programmi terapeutici, che seguono un approccio cognitivo-comportamentale, si sono dimostrati efficaci. Con i ragazzi si svolge un lavoro molto profondo sulle emozioni, il vissuto e l’agito e quali soluzioni costruttive e positive si possono trovare», conclude Vidoli.

