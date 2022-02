«La Città è all’opera per preparare l’aeroporto alla futura gestione privata, analizzandone criticamente tutti gli aspetti, senza dimenticare che la pressione temporale messa nel 2020 è parte dei problemi emersi nel 2021. Abbiamo intanto riportato in attivo la gestione pubblica, riattivato il dialogo con i Comuni e il Cantone, in particolare per il tracciato della circonvallazione Agno-Bioggio e la sostituzione del sistema di avvicinamento strumentale con un moderno sistema satellitare. Proseguono anche le operazioni per l’aggiornamento della scheda PSIA con l’UFAC sulla base del Masterplan in aggiornamento»....