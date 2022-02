«La verità è che hanno addormentato i progetti, perché dopo il Polo sportivo e degli eventi (PSE) non hanno più soldi». Stefano Artioli, imprenditore, non ha parole tenere nei confronti di Lugano, che definisce «la seconda città più indebitata della Svizzera». E che per questo «nei prossimi 20 anni non sarà più in grado di fare investimenti». Lugano indebitata? Lugano bella e addormentata? Di sicuro, Lugano (che sarà al centro della puntata di stasera della Domenica del Corriere su TeleTicino) sogna i grandi progetti, ma fa una grande fatica a realizzarli. Dal PSE, per il quale si è dovuto aspettare almeno dieci anni, all’aeroporto tutt’ora in una fase di stallo. Dal Campo Marzio, del cui rilancio si parla da anni, al sogno di un lungolago a misura d’uomo e non più attraversato dalle auto....