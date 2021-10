I legali al lavoro

Il rapporto è quasi pronto. Il pool di avvocati ha ascoltato le vittime e i testimoni, ha passato in rassegna la quarantina di segnalazioni di mobbing e molestie raccolte dal sindacato in collaborazione con la RSI per determinare quanto davvero accaduto. Previste prima dell’estate, le conclusioni dell’inchiesta sono slittate a fine ottobre. Non un problema, secondo l’SSM. Tutt’altro. «Le indagini sono state condotte in modo serio e approfondito - sottolinea Lepori - si è voluto, insomma, andare fino in fondo. E per noi tutto ciò è molto positivo».