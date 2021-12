Vi siete mai chiesti se il paese dei balocchi descritto da Carlo Collodi nel romanzo Pinocchio esiste davvero? Di sicuro per architetti ed ingegneri quel luogo dove tutto sembra essere concesso porta il nome di Dubai. Lo si intuisce non appena dall’oblò si scorge la metropoli di notte, quando un tripudio di luci e colori accende il deserto arabico, dopo sei ore di volo da Milano Malpensa. Il plotone di grattacieli futuristici puntati verso il cielo disarma il viaggiatore. All’atterraggio l’aereo sembra zigzagare tra cime e guglie che spuntano dalle nuvole.

Gli ottocentoventicinque metri del Burj Khalifa, la struttura più alta mai realizzata dall’uomo sulla terra, bucano il cielo con l’eleganza di uno stelo di fiore. Di notte i pannelli di vetro che ricoprono la torre s’illuminano in uno show di luci e musica che si può ammirare dal Dubai Mall, il centro commerciale più grande del pianeta. Roba da far girare la testa. Oppure ancora, si può trasformare un museo in un miracolo dell’ingegneria. Il Museum of the Future dell’architetto sudafricano Shaun Killa, che sarà inaugurato fra poco, è stato inserito di recente dal «National Geographic» tra i quattordici musei più belli del mondo. La sua unicità è soprattutto legata alla superficie dell’edificio. L’enorme ellisse in acciaio posata nel bel mezzo del quartiere finanziario è interamente intarsiata con scritte arabe: sono i versi di una poesia scritta da Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, il vicepresidente e primo ministro degli Emirati.