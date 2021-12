Gli effetti della pandemia e dei lockdown nella primavera del 2020 e nell’autunno-inverno di quest’anno hanno particolarmente colpito gli studenti. Lo «certifica» il Politecnico di Losanna in tre studi diversi nei quali appunto si evidenzia che l’aumento dello stress è risultato del 30% più alto tra gli studenti rispetto a lavoratori, disoccupati e pensionati. E in piena quarta ondata, con i focolai e le quarantene di classe che in tutta la Svizzera continuano a manifestarsi (in Ticino siamo a oltre sessanta sezioni in isolamento tra infanzia, elementari e medie) e con alcuni cantoni e città che chiudono anticipatamente le scuole per le vacanze di Natale, abbiamo chiesto a genitori, docenti, studenti e psichiatri come sarà il 2022 tra i banchi di scuola. «Ci auguriamo innanzitutto che sia in presenza - sottolinea Patrick Dal Mas, docente e direttore della Scuola media Locarno 2 -. Anche se l’insegnamento a distanza è stato perfezionato durante il primo lockdown, contribuendo non solo al mantenimento dei programmi scolastici ma anche ad un necessario aggiornamento delle strutture informatiche dei vari istituti, sia allievi che docenti sperano caldamente di continuare le lezioni in aula, naturalmente seguendo tutti i protocolli che la situazione pandemica richiede», precisa. D’altra parte la sensibilità nei confronti dei vaccini, che un anno fa erano appena apparsi all’orizzonte, è decisamente in crescita. «Nella mia scuola il 97% dei docenti si è vaccinato, una media più alta rispetto ad altri istituti ticinesi. Ma voglio sottolineare che non c’è stata alcuna pressione sui colleghi: tutto s’è svolto liberamente e spontaneamente», dice ancora il direttore della Media Locarno 2.

Quarantene da chiarire

«In presenza certo, ma con regole più chiare per quanto riguarda ad esempio le quarantene di classe. Ancora oggi non capisco come mai, nel caso vengano riscontrati uno o due casi di contagio al COVID-19, sia posta in quarantena tutta la classe. Così anche i ragazzi vaccinati devono stare a casa e francamente non credo sia giusto nei confronti di chi ha deciso di proteggersi contro il virus. E poi, al ritorno, gli istituti scolastici primari e secondari dovrebbero effettuare obbligatoriamente dei tamponi prima di riaprire una sezione e invece il test è solo consigliato», dice Rudy Novena, direttore operativo del «Forum Genitorialità» e a sua volta padre di tre figli intercalati per età e che frequentano elementari, medie e superiori.

Pierfranco Longo, presidente della Conferenza cantonale dei genitori, così inquadra la situazione e il futuro nella scuola: «Negli ultimi due anni, mentre la società svizzera ha investito moltissimo per salvare vite umane, c’è stata una vera e propria epidemia della salute mentale dei giovani. Non siamo riusciti a garantire condizioni quadro per loro sufficienti, per non stare peggio. Abbiamo disinvestito dai nostri figli, dai giovani? Non credo, ma la somma di tutte le azioni che hanno direttamente o indirettamente interessato la vita quotidiana di tutti, ha colpito molto più duramente sulla salute mentale dei giovani. È allora importante ribadire per il 2022 che le famiglie hanno bisogno di comprensione costante da parte delle loro controparti, che si deve continuare a garantire la scuola in presenza e che anche le attività extrascolastiche dedicate ai giovani nei vari ambiti devono essere sostenute», dice Longo.

Correre ai ripari

La scuola in presenza è determinante per una crescita neurofisiologica ideale di bambini e adolescenti. La didattica a distanza, pur necessaria durante la fase acuta della pandemia, ha fatto molti danni: il distacco da compagni e amici, l’interruzione di relazioni dirette, l’isolamento, la mancanza di contatto fisico, di una dimensione tridimensionale del vissuto, ha provocato in molti soggetti giovani e giovanissimi un disagio esistenziale profondo, un malessere insopportabile, sfociato nei casi più gravi in ricoveri. E anche i genitori ne sono stati travolti: la tipica frase registrata dopo i periodi di lockdown è stata: «Non riconosco più mio figlio». Ma quel che è più preoccupante è che queste carenze emotive hanno ripercussioni per mesi, anche per anni», sottolinea la dottoressa Sara Fumagalli, psichiatra e psicoterapeuta, direttrice sanitaria della Clinica Sant’Anna di Orselina. Che ribadisce come il coronavirus abbia fatto emergere esponenzialmente una problematica già presente da anni e che riguarda la fragilità strutturale dei giovani, che sempre di più faticano a orientarsi e a trovare il proprio posto nella società. «Il malessere nei giovani passa nel voler ricercare l’isolamento, la ribellione, l’aggressività e, nei casi più gravi, anche l’autolesionismo. Gli adolescenti vivono di due «pilastri»: la scuola e le relazioni sociali. Un’alterazione così radicale delle loro abitudini con misure come lockdown, chiusura temporanea di molte attività commerciali e ricreative, oltre al divieto di assembramenti, hanno sicuramente ridotto gli spazi e le occasioni di socializzazione e hanno comportato situazioni di forzato isolamento, parziale o in alcuni casi totale. E l’impossibilità, protratta nel tempo, di recarsi nel proprio luogo di studio e di incontrare affetti e amici, ha creato un tracollo emotivo e mentale», precisa Fumagalli.

Il questionario del SISA

Un disagio registrato anche tra gli allievi più grandi e che ha portato il SISA, Sindacato indipendente degli studenti e apprendisti, a lanciare un sondaggio. «Certo, bisogna fare di tutto per frenare i contagi, ma occorre che lo Stato, che le autorità scolastiche e mediche intervengano anche, e al più presto, per arginare il malessere psichico nella popolazione giovanile e studentesca che la pandemia ha certamente aggravato ma che era già radicato», spiega Rudy Alves, coordinatore del SISA che così riassume la campagna «Scuola e salute mentale: parlarne non basta!» proposta nelle scorse settimane e che comprende un questionario distribuito agli studenti delle scuole superiori, professionali e universitarie. «Quello che sta emergendo, che appare come un disagio endemico ma aggravato dai confinamenti e dalla didattica a distanza, è un certo disorientamento. La preoccupazione più grande, emersa nella stragrande maggioranza dei questionari già rientrati, è la nebulosa proiezione sul futuro. Dove mi vedo tra cinque anni? si chiedono gli studenti senza avere una visione chiara, una risposta», spiega Alves. E anche le risposte da parte delle istituzioni restano ancora insufficienti, secondo il SISA. «In questo contesto, la pandemia ha avuto sicuramente un ruolo da catalizzatore di un malessere che purtroppo ha origine in una situazione di accresciuta precarietà sociale e di conseguenza psicologica. Ora che l’emergenza pandemica sembra sotto controllo e che la didattica a distanza pare archiviata, però, è il momento di intervenire concretamente su questo disagio giovanile», conclude il coordinatore del sindacato studenti.

