Siamo nell’epoca dell’ossessione del corpo. Nel bene e nel male. Un segnale - l’ennesimo - è arrivato a margine del Festival di Sanremo, con la polemica sulle gambe di Emma Marrone. «Gambe importanti», sono state etichettate dal blogger Davide Di Maggio, riferendosi alle calze a rete indossate dalla cantante sul palco. La risposta di Emma è arrivata a stretto giro di post: «Buongiorno a tutti dal Medioevo, il body shaming con il linguaggio politically correct, non so se è più imbarazzate o noioso. Ma non commentiamo questo. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, a quelle giovanissime: evitate di ascoltare o leggere commenti del genere».

«Il fenomeno del body shaming è una cartina tornasole della nostra società - interviene la sociologa Carmen Leccardi, professoressa all’Università Milano Bicocca...