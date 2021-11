Sì, perché se a Lugano sul nuovo Polo sportivo e degli eventi (PSE) si voterà il 28 novembre dopo un referendum che ha raccolto più di 4 mila firme, a Milano entro fine mese il Comune punta alla condivisione politica di un’idea che, dopo la pausa delle elezioni comunali, potrebbe concretizzarsi dopo le Olimpiadi invernali del 2026. Un’idea che a Milano vede in prima fila i due Club di Serie A e ancora in lizza due cordate. Ognuna delle quali immagina un’estetica differente. Un concetto architettonico distinto. Ma in comune le due cordate hanno, appunto, i contenuti. Non solo tra loro. E con la Città, che recentemente ha deciso di abbassare sensibilimente gli indici di costruzione per venire incontro alle aspettative ambientali. Ma anche con Lugano, dove il 28 novembre si voterà, appunto, sul PSE. Nuova costruzione dello stadio a Lugano. Abbattimento e rifacimento del Meazza a Milano. Palazzine a Molino Nuovo. Palazzine a San Siro. Commerci, bar e ristoranti a Cornaredo. Commerci, bar e ristoranti per la nuova casa di Milan e Inter. Identica anche la volontà di creare piazze, giardini, aree pubbliche, viali alberati. Così come identico è l’intento di ridisegnare un quartiere. Per renderlo più attrattivo. Non solo per lo sport. Ma per l’intera cittadinanza.